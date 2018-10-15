Дополнительные заставы появятся на белорусско-украинской границе

Главный пограничник Беларуси привел и конкретные цифры: «С начала года наши украинские коллеги задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат. Белорусские пограничники задержали за этот период около 80 единиц оружия, около 1200 боеприпасов. Проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы, пограничники обеих стран, сделаем все, чтобы эти потоки пресекать. Идем по пути укрепления границы. Будем выставлять и дополнительные заставы. Этот процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны».





В сентябре об укреплении границы официально заявил и Александр Лукашенко. Украинские власти сочли такой шаг политически окрашенным и отрицали каналы доставки оружия в Беларусь.



