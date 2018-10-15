﻿ Дополнительные заставы появятся на белорусско-украинской границе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дополнительные заставы появятся на белорусско-украинской границе

16.10.2018 19:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом рассказал во время выступления в парламенте председатель ГПК Анатолий Лаппо, передает TUT.BY.

Главный пограничник Беларуси привел и конкретные цифры: «С начала года наши украинские коллеги задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат. Белорусские пограничники задержали за этот период около 80 единиц оружия, около 1200 боеприпасов. Проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы, пограничники обеих стран, сделаем все, чтобы эти потоки пресекать. Идем по пути укрепления границы. Будем выставлять и дополнительные заставы. Этот процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны».

В сентябре об укреплении границы официально заявил и Александр Лукашенко. Украинские власти сочли такой шаг политически окрашенным и отрицали каналы доставки оружия в Беларусь. 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал во время выступления в парламенте председатель ГПК Анатолий Лаппо, передает TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Смаргонню з возера дасталі аўтамабіль з целамі рыбакоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика