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Пьяный бывший зек где-то раздобыл пистолет: угрожал пристрелить соседей или себя
ЧП произошло в Барановичах.
Угрозы стоило воспринимать всерьез. Несколько выстрелов все же прозвучали. Благо никто не пострадал - по пьяни стрелок пробил только стекло в автомобиле.
Как пишет
Сейчас хулиган протрезвел и находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело в его отношении пока не возбуждено, проводится проверка. Но скорее всего действия мужчины подпадут под ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).
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ЧП произошло в Барановичах.
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