Пьяный бывший зек где-то раздобыл пистолет: угрожал пристрелить соседей или себя

Угрозы стоило воспринимать всерьез. Несколько выстрелов все же прозвучали. Благо никто не пострадал - по пьяни стрелок пробил только стекло в автомобиле.





«Intex-press» , ссылаясь на очевидцев, мужчина несколько лет назад освободился из тюрьмы. В день произошедшего он был в нетрезвом виде после ссоры с женой. Вытащив пистолет на глазах соседей по двору, пообещал кого-нибудь пристрелить, а потом застрелиться. Соседи его слова всерьез не восприняли. А когда попытались покинуть лавочку, на которой проходил диалог, мужчина и вправду выстрелил. Промахнулся и попытался ретироваться, выбросив оружие. Но его тут же скрутили недавние собеседники, после чего на место вызвали милицию. Как пишет, ссылаясь на очевидцев, мужчина несколько лет назад освободился из тюрьмы. В день произошедшего он был в нетрезвом виде после ссоры с женой. Вытащив пистолет на глазах соседей по двору, пообещал кого-нибудь пристрелить, а потом застрелиться. Соседи его слова всерьез не восприняли. А когда попытались покинуть лавочку, на которой проходил диалог, мужчина и вправду выстрелил. Промахнулся и попытался ретироваться, выбросив оружие. Но его тут же скрутили недавние собеседники, после чего на место вызвали милицию.





Сейчас хулиган протрезвел и находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело в его отношении пока не возбуждено, проводится проверка. Но скорее всего действия мужчины подпадут под ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).