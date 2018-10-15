"Взяла и поддержала". У БПЦ о разрыве с Константинополем никто не спрашивал

А если первый вариант, то как была зафиксирована консолидация? Кто из священников, работающий в Беларуси, встал и сказал: “Я поддерживаю”?





Еврорадио председатель Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Сергей Лепин. – Святейший патриарх Кирилл и члены синода РПЦ встречались с членами синода БПЦ, у них была возможность согласовать свои позиции. Никакого специального ритуала или чинопоследования для этого не предусмотрено. Взяли люди и обсудили”. “Как таковой процедуры поддержки Белорусской церковью как частью Русской церкви решения всей церкви нет, – объясняетпредседатель Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей. – Святейший патриарх Кирилл и члены синода РПЦ встречались с членами синода БПЦ, у них была возможность согласовать свои позиции. Никакого специального ритуала или чинопоследования для этого не предусмотрено. Взяли люди и обсудили”.





Просим разъяснить подробнее.





“Я не хочу даже ерундой этой заниматься! – недоволен вопросом Сергей Лепин. – А на какой бумаге, а какими чернилами, а какими словами, может быть, вам ещё и текст дать? БПЦ взяла и поддержала. БПЦ – это 15 протоиереев, целый Синод, который ещё 11 сентября однозначно выступил с заявлением о поддержке ситуации по Украине”.





В заявлении, о котором идёт речь, синод БПЦ “единодушно поддержал позицию патриарха Кирилла по назначению двух иерархов Константинопольского Патриархата “экзархами” Константинопольского патриархата в город Киев” и выразил надежду “на помощь Божию в мирном урегулировании сложившейся непростой ситуации, дабы сохранилось единство мирового Православия”. Ни слова о разрыве с Константинополем в этом документе нет. Да и не может быть, ведь об этом стало известно только вечером 15 октября. Получается, в тот вечер митрополит Минский и Заславский Павел прекратил отношения с патриархом Константинопольским и Вселенским Варфоломеем автоматически – на основании более ранних договорённостей. Его желанием/нежеланием пойти на это никто не интересовался.





Если почитать устав Русской Православной Церкви, становится ясно, что интересоваться мнением БПЦ никто и не должен был. Пункт 15 главы XIII: “В Русской Православной Церкви в настоящее время имеется Белорусский экзархат, находящийся на территории Республики Беларусь. Белорусская Православная Церковь” — другое официальное наименование Белорусского экзархата”. Пункт 3 главы XIII: “Решения Поместного и Архиерейского соборов и Священного Синода являются обязательными для экзархатов”.





Как решение РПЦ “разорвать евхаристическое общение” с Константинополем, поддержанное Белорусской православной церковью, повлияет на верующих?





“Белорусы, которые живут за границей, не смогут причащаться в Греческой православной церкви, – говорит Сергей Лепин. – Это з т, что им придётся искать другие православные храмы для причастия”.





Отлученный на год от служений в церкви за критику патриарха Кирилла отец Александр Шрамко считает, что запрет РПЦ молиться в церквях Константинопольского патриархата касается прежде всего священнослужителей.





“Я был иереем прихода храма Святого Архангела Михаила – всё, я принадлежу к этому храму, а храм – к БПЦ и РПЦ. Всё. Конкретно. Когда я выезжал за границу, я брал с собой специальное удостоверение от своего протоиерея, где написано, что я принадлежу к церкви и не имею запретов до евхаристического общения. То есть для клира этот запрет имеет какой-то смысл. А для мирян это скорее демарш, чтобы люди почувствовали ситуацию.





Возможно, имеется в виду, что все эти запреты будут актуальны в Украине. Константинопольский патриархат легализовал Киевский патриархат и УПЦ. И человек может подумать: "Да, я могу пойти и туда, и туда". А им сказали: "Если ты себя считаешь УПЦ МП, то ты никуда не можешь идти. Для Украины это актуально. Для нас — нет".