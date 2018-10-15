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"Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус
ЗАО "Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус, сообщил журналистам директор предприятия Филипп Бруннер, передает корреспондент
Это позволит увеличить производственные мощности в два раза. "Уже готов цех механообработочных работ, рассчитанный на выпуск 300 вагонов в год. До конца года запускаем цех сварочных работ, до марта 2019 года - красочный цех. После завершения проекта количество рабочих мест увеличится на 280. Мы уже набираем новых работников, летом будущего года потребность в кадрах еще больше возрастет", - отметил Филипп Бруннер.
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ЗАО "Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус, сообщил журналистам директор предприятия Филипп Бруннер, передает корреспондент БЕЛТА.
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