"Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус

Это позволит увеличить производственные мощности в два раза. "Уже готов цех механообработочных работ, рассчитанный на выпуск 300 вагонов в год. До конца года запускаем цех сварочных работ, до марта 2019 года - красочный цех. После завершения проекта количество рабочих мест увеличится на 280. Мы уже набираем новых работников, летом будущего года потребность в кадрах еще больше возрастет", - отметил Филипп Бруннер.