«Раз в три месяца платишь недостачу в тысячу рублей»: почему продавцы не видят зарплаты

23 ноября 2016 года Людмила Сергеева устроилась на работу в РАЙПО на должность продавца 5 разряда и исполняла обязанности заведующей магазином с зарплатой в 320 рублей.





В июне 2017 года у нее выявили недостачу в 1000 рублей, которую женщина погасила. А уже в августе 2017 года у нее дополнительно удержали всю оставшуюся зарплату – 153 рубля. После этого случая Людмила Сергеева и обратилась за юридической помощью в профсоюз РЭП.





Удержанные 153 рубля женщине вернули, в РАЙПО провели образцово-показательное профсоюзное собрание и снова забрали 153 рубля.





27 октября 2017 года Людмилу Сергееву уволили с должности продавца статье 47 Трудового кодекса (совершение виновных действий, вызвавших недоверие нанимателя). Фактически Людмилу Сергееву уволили за то, что отказалась выплачивать новую тысячу рублей.





Женщина подала иск к Молодечненскому РАЙПО в суд: признать увольнение по статье 47 незаконным, обязать нанимателя уволить ее по статье 41, взыскать с нанимателя компенсацию трехкратного среднего заработка за ухудшение правового положения в размере 795 рублей и компенсировать моральный вред, оцененный в 100 000 рублей.





30 ноября 2017 года судья Игорь Гаронович, известный по «делу Виктории Попчени», отказал в удовлетворении иска.





Минский областной суд оставил решение суда Молодечненского района без изменения. Представители РАЙПО предупредили, что взыщут тысячу рублей позже. Что и пытаются сделать в суде Молодечненского района.





- Ситуация с Молодечненским РАЙПО типична для Беларуси. Ревизоры РАЙПО каждые три месяца проводят инвентаризацию на своих торговых точках. И сумма недостач по всем торговым точкам одинакова – тысячу рублей, а торговых точек – более 50. Причем в недостачу включают испорченный товар, торговую наценку в 30%, что недопустимо по закону, - отмечает юрист профсоюза РЭП Юрий беляков. - Сергеева поясняла, что в конце месяца у нее всегда изымали из кассы выручку и «отправляли ее в прошедший месяц» - чтобы показать выполнение плана и получить премии и другие денежные поощрения. В результате таких «новаций» вылезала недостача более 50 тысяч рублей, которую возмещали и возмещают продавцы. От существующей системы пострадали две продавщицы, отказавшиеся раз в три месяца выплачивать тысячу рублей. С моей точки зрения, правоохранительные органы должны заинтересоваться сложившейся ситуацией, поскольку в отношении должностных лиц Молодечненского РАЙПО уже неоднократно заводились уголовные дела за экономические преступления.















