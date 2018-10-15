Грузовик под управлением жителя Речицы столкнулся с поездом в Украине

Авария произошла в начале октября в 9 км от границы с Беларусью на 180-м км перегона Бережесть-Словечно. Составом управляли машинисты Калинковичского депо БЖД.





"По словам машинистов, они подавали предупреждающие сигналы МАЗу, который на скорости приближался к железнодорожному переезду. Водитель автомобиля не реагировал. Было решено предпринять экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", - пояснил транспортный прокурор. 42-летний житель Речицы, который управлял МАЗом, погиб на месте. По предварительной информации, грузовой автомобиль находился в собственности частной организации. В настоящий момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции Овручского района Житомирской области Украины.