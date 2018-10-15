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Грузовик под управлением жителя Речицы столкнулся с поездом в Украине

16.10.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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В Житомирской области Украины при столкновении МАЗа и грузового состава поезда БЖД погиб водитель авто, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Авария произошла в начале октября в 9 км от границы с Беларусью на 180-м км перегона Бережесть-Словечно. Составом управляли машинисты Калинковичского депо БЖД. 

"По словам машинистов, они подавали предупреждающие сигналы МАЗу, который на скорости приближался к железнодорожному переезду. Водитель автомобиля не реагировал. Было решено предпринять экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", - пояснил транспортный прокурор. 42-летний житель Речицы, который управлял МАЗом, погиб на месте. По предварительной информации, грузовой автомобиль находился в собственности частной организации. В настоящий момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции Овручского района Житомирской области Украины.
 
 
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В Житомирской области Украины при столкновении МАЗа и грузового состава поезда БЖД погиб водитель авто, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный...
 
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