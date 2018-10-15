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Новости экономики за 16.10.2018
Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прошла презентация нового офиса. Какие выгоды сулит появление новой финансовой структуры?
С появлением представительства, китайские бизнесмены смогут лучше познакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны, а также наладить прямые контакты.
Ставку делают на реализацию масштабных проектов, прежде всего в сфере инфраструктуры. Банк развития – один из самых крупных финансовых институтов Китая. С его участием в Беларуси уже реализуется 15 проектов. Самый значимый – строительство индустриального парка «Великий камень».
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Китайский банк стал четвертым представительством зарубежной финансовой структуры в Беларуси. Кроме него в нашей стране работают офисы российских, немецких и межгосударственного банка. Сотрудничество с Банком развития Китая одно из самых плодотворных. Сумма финансирования совместных проектов достигла 3 миллиардов 700 миллионов долларов.
ТРАМВАЙ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ
«Штадлер Минск» открывает экспорт в Южную Америку. Договоры о поставках белорусских трамваев «Метелица» заключены с партнерами из Боливии. 12 машин отправятся в эту страну в феврале следующего года. Транспорт оборудован с учётом климатических и географических условий эксплуатации. Трамваи оснастили кондиционерами, розетками, USB-портами и системами видеонаблюдения. Вместимость одной модели до 370 человек. Ну а в случае непредвиденных поломок в Боливии будут работать специалисты из Беларуси.
Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Эксперты отмечают, сотрудничество позволит расширить географию поставок на рынок Южной Америки, также в планах заключить новые контракты с коллегами из Азербайджана, Грузии и России.
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Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня...
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