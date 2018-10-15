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Новости экономики за 16.10.2018

16.10.2018 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прошла презентация нового офиса. Какие выгоды сулит появление новой финансовой структуры?

Новости экономики за 16.10.2018

С появлением представительства, китайские бизнесмены смогут лучше познакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны, а также наладить прямые контакты.

В минском метро появится связь 4G

Ставку делают на реализацию масштабных проектов, прежде всего в сфере инфраструктуры. Банк развития – один из самых крупных финансовых институтов Китая. С его участием в Беларуси уже реализуется 15 проектов. Самый значимый – строительство индустриального парка «Великий камень».

Новости экономики за 16.10.2018

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Это знаковое событие в нашем двустороннем сотрудничестве в банковской и финансовой сфере. Такой практический шаг последовал благодаря важным договоренностям между главами наших государств во время саммита ШОС. Они уделяют большое внимание совместной инициативе «Один пояс – один путь».

Новости экономики за 16.10.2018

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Конечно, это представительство выполняет больше информационно-аналитические представительские функции, но оно будет способствовать развитию непосредственно прямых отношений между нашими предприятиями, бизнесменами, налаживанию контактов, появлению новых проектов.

Новости экономики за 16.10.2018

Китайский банк стал четвертым представительством зарубежной финансовой структуры в Беларуси. Кроме него в нашей стране работают офисы российских, немецких и межгосударственного банка. Сотрудничество с Банком развития Китая одно из самых плодотворных. Сумма финансирования совместных проектов достигла 3 миллиардов 700 миллионов долларов.

ТРАМВАЙ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

Новости экономики за 16.10.2018

«Штадлер Минск» открывает экспорт в Южную Америку. Договоры о поставках белорусских трамваев «Метелица» заключены с партнерами из Боливии. 12 машин отправятся в эту страну в феврале следующего года. Транспорт оборудован с учётом климатических и географических условий эксплуатации. Трамваи оснастили кондиционерами, розетками, USB-портами и системами видеонаблюдения. Вместимость одной модели до 370 человек. Ну а в случае непредвиденных поломок в Боливии будут работать специалисты из Беларуси.

Новости экономики за 16.10.2018

Филипп Бруннер,  директор ЗАО «Штадлер Минск»:
У нас есть все для комфорта наших трамваев «Метелица»: розетки, 100 % низкий пол, кузов, огромная вместимость.

Эксперты отмечают, сотрудничество позволит расширить географию поставок на рынок Южной Америки, также в планах заключить новые контракты с коллегами из Азербайджана, Грузии и России.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Представительство государственного Банка развития Китая откроется в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня...
 
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