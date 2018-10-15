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В минском метро появится связь 4G

16.10.2018 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Связь 4G к апрелю 2019 года появится в Минском метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В минском метро появится связь 4G

А к началу II Европейских игр ей будут обеспечены и все объекты, задействованные при проведении соревнований. Белорусы уже почти три года пользуются 4G. Трафик растёт рекордными темпами.

На сегодняшний день, связью четвёртого поколения покрыты все областные и районные центры, всего более 185 населённых пунктов. Особое внимание к Минску, так как здесь услуги сети наиболее востребованы.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Связь 4G к апрелю 2019 года появится в Минском метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  А к началу II Европейских игр ей будут...
 
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