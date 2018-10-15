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Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т

16.10.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т. Об этом сообщил сегодня на открытии выставки представительства ЕС в Беларуси "Проекты в лицах" ведущий специалист КУПП "Брестское котельное хозяйство", координатор местной инициативы Александр Делесевич, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59787.php

Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т

фото - Юрий Макарчук

В областном центре завершается реализация местной инициативы "Внедрение энергоэффективных мероприятий на объектах городской коммунальной собственности - котельных города Бреста, стимулирующих снижение выбросов СО2". Ее бюджет составил 62,5 тыс. евро, в том числе почти 43 тыс. евро выделил Европейский союз по проекту "Поддержка инициативы "Соглашение мэров" в Беларуси".

На грантовые средства было закуплено новое оборудование для Брестского котельного хозяйства. В частности, проведена полная реконструкция двух котельных, которые отапливают социальные объекты, на ул. Красногвардейская и ул. Орджоникидзе. Там установлены высокоэффективные конденсатные котлы. Это позволило снизить потребление газа и таким образом уменьшить выбросы СО2. Также планируется замена газового подогревателя на крупной котельной в районе областной больницы по ул. Медицинской, что тоже даст значительный эффект. По расчетам, там будет достигнута экономия газа до 115 тыс. куб.м. Это позволит снизить выбросы СО2 на 220 т, или 6,5%.

"Общий эффект от внедрения всех мероприятий по трем объектам даст снижение выбросов СО2 на 240 т. С завершением проекта мы намерены продолжить работу в этом направлении", - отметил Александр Делесевич. Он напомнил, что в соответствии с Соглашением мэров по климату и энергии, к которому Брест присоединился три года назад, город взял на себя обязательство сократить к 2020 году выбросы парниковых газов на 20%.

 
Теги: Брест
 
 
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Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т. Об этом сообщил сегодня на открытии выставки представительства ЕС в...
 
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