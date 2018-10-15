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В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих
16.10.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами, прокуратурой. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам межведомственного совещания, сообщает БЕЛТА.
В частности, территориальным органам внутренних дел будет отведена более активная роль в выявлении противоправных проявлений в войсках. А прокуроры на местах будут шире вовлекаться в работу по правовому просвещению военнослужащих.
От командования воинских формирований требуется обеспечить безусловное поддержание уставных взаимоотношений личного состава.
По словам прокурора Брестской области Виктора Климова, необходимо использовать актуальные формы и методы воспитательной работы с военнослужащими.
В совещании, которое прошло в областной
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В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами,...
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