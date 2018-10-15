ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих

16.10.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами, прокуратурой. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам межведомственного совещания, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59786.php

В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих

В частности, территориальным органам внутренних дел будет отведена более активная роль в выявлении противоправных проявлений в войсках. А прокуроры на местах будут шире вовлекаться в работу по правовому просвещению военнослужащих.

От командования воинских формирований требуется обеспечить безусловное поддержание уставных взаимоотношений личного состава.

По словам прокурора Брестской области Виктора Климова, необходимо использовать актуальные формы и методы воспитательной работы с военнослужащими.

В совещании, которое прошло в областной прокуратуре, приняли участие руководители и должностные лица судов, органов прокуратуры, внутренних дел, управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области. Были обсуждены вопросы законности и правопорядка в воинских формированиях, дислоцированных на территории Брестской области.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск — в тройке самых чистых городов мира. Кто его опередил?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика