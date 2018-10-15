В Ленинском районе проходят мероприятия по благоустройству

Одно из основных мероприятий октября-ноября текущего года – благоустройство городских территорий. В Бресте с восьмого по восьмое проводится месячник по благоустройству города. Предприятия, организация, учебные заведения Ленинского района г. Бреста также активно включились в общегородской процесс наведения порядка на земле.



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Согласно разработанным планам и графикам по благоустройству, в учреждениях и организациях района территории убираются от падающей листвы; в течение месяца будут высажены зеленые насаждения, обрезаны кустарники, отремонтированы пешеходные дорожки и детские площадки возле подведомственных общежитий, удалены аварийные деревья и много других мероприятий.



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Большую помощь в организации месячника по благоустройству оказывают коммунальные предприятия города. В их планах – приведение в надлежащий вид остановочных пунктов, уборка несанкционированных свалок мусора, наведение порядка в лесопарковых зонах и местах массового отдыха населения.



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Предлагаем читателю фотоотчет о ходе работ по наведению порядки на предприятиях и учреждениях Ленинского района.