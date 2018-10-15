ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ленинском районе проходят мероприятия по благоустройству

16.10.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Одно из основных мероприятий октября-ноября текущего года – благоустройство городских территорий. В Бресте с восьмого по восьмое проводится месячник по благоустройству города. Предприятия, организация, учебные заведения Ленинского района г. Бреста также активно включились в общегородской процесс наведения порядка на земле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59785.php

В Ленинском районе проходят мероприятия по благоустройству

Согласно разработанным планам и графикам по благоустройству, в учреждениях и организациях района территории убираются от падающей листвы; в течение месяца будут высажены зеленые насаждения, обрезаны кустарники, отремонтированы пешеходные дорожки и детские площадки возле подведомственных общежитий, удалены аварийные деревья и много других мероприятий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59785.php

В Ленинском районе проходят мероприятия по благоустройству

Большую помощь в организации месячника по благоустройству оказывают коммунальные предприятия города. В их планах – приведение в надлежащий вид остановочных пунктов, уборка несанкционированных свалок мусора, наведение порядка в лесопарковых зонах и местах массового отдыха населения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59785.php

В Ленинском районе проходят мероприятия по благоустройству

Предлагаем читателю фотоотчет о ходе работ по наведению порядки на предприятиях и учреждениях Ленинского района.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из основных мероприятий октября-ноября текущего года – благоустройство городских территорий. В Бресте с восьмого по восьмое проводится месячник по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск — в тройке самых чистых городов мира. Кто его опередил?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика