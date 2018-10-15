Школьники из города-побратима Равенсбурга посещают Брест

Сотрудничество между Брестом и Равенсбургом было установлено более 20-ти лет назад. За это время цели и задачи образовательного и культурного сотрудничества двух сторон полностью себя оправдали и продолжают работать на результат: дети успешно изучают язык, быт и культуру жителей другой стороны, обмениваются своими впечатлениями, расширяют кругозор и палитру знаний.



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Именно об этом шла речь сегодня на встрече гостей из Германии с первым заместителем председателя Брестского горисполкома Вадимом Кравчуком.



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В ходе диалога юные гости делились мнением о Бресте, отмечали схожесть с немецкими городами в плане чистоты и ухоженности городских улиц, акцентируя внимание на том, что «лицо» города выглядит красиво и современно. Приятные впечатления остались от посещения учреждений образования.



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Затронули проблемные темы, которые сегодня существуют, как в среде белорусских, так и немецких подростков, а также принимаемые администрациями учреждений образования мер для их устранения.



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В рамках программы пребывания немецких гостей в Бресте, которая традиционно выдалась насыщенной, — совместные уроки, экскурсии, посещение таких значимых мест, как Брестская крепость, Беловежская Пуща, а также других объектов.



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