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В «Гродзенскай праўдзе» прошло второе занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»

16.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В редакции газеты «Гродзенская праўда» прошла вторая встреча в рамках школы журналистики «Мастерская BY-RU». На этот раз делились опытом с молодыми журналистами Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Репортер», и Елена Еловик, редактор отдела  газеты «7 дней». 



Встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы журналистики, проходят раз в месяц.  Виталий Лейбин рассказал студентам «Мастерской BY-RU» о «Десяти правилах создания репортажной истории» и своего рода репортерского сторителлинга. Спикер выбрал интересную форму лекции. Вначале была преамбула, а затем он предложил ученикам поделиться своим опытом создания историй. Студенты рассказывали о написанных текстах, и все вместе обсуждали их. 



 О позитивных людях и событиях писать сложнее. В авариях, катастрофах и преступлениях конфликт на поверхности, его не нужно откапывать. А вот найти его в положительном – другое дело. И он обязательно должен быть, иначе история не получится, – подчеркнул Виталий Лейбин. 

В «Гродзенскай праўдзе» прошло второе занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»
В «Гродзенскай праўдзе» прошло второе занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»


А вот «Журналистский текст: психология его восприятия и способы моделирования» – так уже звучала тема Елены Еловик. Во время лекции ученики вместе со спикером отвечали на важный вопрос: «Как сделать, чтобы текст точно прочли?». Занятие было интерактивным: молодые журналисты провели стрим, сыграли в психологические игры, прошли тесты и активно участвовали в обсуждении поставленной проблемы. 

 Обладать психологическими знаниями крайне важно для того, чтобы правильно строить коммуникацию с аудиторией. Психологически выверенный текст точно не останется без внимания, – отметила Елена Еловик. 

В «Гродзенскай праўдзе» прошло второе занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»


Школа «Мастерской BY-RU» создавалась как совместный проект Белорусского союза журналистов, Белорусского республиканского союза молодежи, гражданской инициативы «Друзья – Сябры» и международного медиаклуба «Формат А-3». С сентября она начала работать на базе редакции газеты «Гродзенская праўда» и продолжится до мая, объединив молодых авторов периодических изданий Беларуси. 

В «Гродзенскай праўдзе» прошло второе занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU»


 

 
 
 
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В редакции газеты «Гродзенская праўда» прошла вторая встреча в рамках школы журналистики «Мастерская BY-RU». На этот раз делились опытом с молодыми журналистами...
 
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