Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".





Оба пилота погибли.





"Сегодня, около 17:00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба в Фейсбуке.





"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.



