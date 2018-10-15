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На учениях "Чистое небо" в Украине разбился истребитель Су-27

16.10.2018 20:47 — Разное | Партизан  
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В Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Оба пилота погибли. 

"Сегодня, около 17:00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба в Фейсбуке.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.

 
 
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В Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.
 
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