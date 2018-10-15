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Сергей Корниленко: не сажайте Кокорина и Мамаева, дайте ребятам шанс

16.10.2018 20:27 — Разное | Партизан  
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Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выступил в поддержку осужденных за хулиганство и помещенных в СИЗО форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По его словам, они и так осознали вину.

Запись со словами Корниленко опубликовал в инстаграме хавбек "Крыльев Советов" Алан Чочиев. Добавим, что запись лайкнул водитель и друг Кокорина Геннадий Куропаткин, который также в числе обвиняемых по делу о нападении футболистами на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

"По поводу ситуации с Сашей Кокориным и Пашей Мамаевым. Считаю, конечно же, поступок некрасивый и так вести себя нельзя. Но думаю, к этому времени они все давным давно осознали и наказали себя сами. В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не нужно и не стоит. Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они уже сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте", — как передает "Спорт-экспресс", сказал Корниленко.

 
 
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Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выступил в поддержку осужденных за хулиганство и помещенных в СИЗО форварда "Зенита" Александра...
 
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