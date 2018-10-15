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В Беларуси отмечают годовщину избрания Кароля Войтылы Папой Римским

16.10.2018 20:21 — Разное | Партизан  
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В костелах в Беларуси на протяжении последних нескольких дней проходят богослужения в честь 40-й годовщины избрания Кароля Войтылы Папой Римским.

В разных уголках мира чтят память Иоанна Павла II, который 40 лет назад был избран Папой Римским.

В костелах Беларуси верующие чтят память Иоанна Павла II, который возродил структуру Католической церкви после трудных времен коммунизма, а также назначил первого белорусского епископа и кардинала.

Вспомогательный епископ католической архиепархии Минска-Могилева Александр Яшевский отметил, что у польского Папы не было возможности посетить Беларусь, несмотря на то, что он заботился о Католической церкви не только в этой стране, а в целом, на Востоке.

Также Александр Яшевский обратил внимание на то, что люди ценят Папу Римского Иоанна Павла II, который говорил, что христианство должно дышать обоими легкими – Западом и Востоком.

«Все старания Папы Римского были направлены на то, чтобы Католическая церковь и восточные общины – Православная церковь, могли вместе доказать, что христианство дышит полной грудью – Востоком и Западом», - говорит Александр Яшевский.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В костелах в Беларуси на протяжении последних нескольких дней проходят богослужения в честь 40-й годовщины избрания Кароля Войтылы Папой Римским.
 
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