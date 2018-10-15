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Романчук: «Главная программа – замещение мозгов, которые 25 лет копают одну яму»

16.10.2018 20:15 — Разное | Партизан  
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Известный экономист – о том, сможет ли премьер выполнить поручение Лукашенко, и какой вопрос президенту стоило бы задать главе правительства.

Романчук: «Главная программа – замещение мозгов, которые 25 лет копают одну яму»
Во вторник Александр Лукашенко потребовал от Сергея Румаса взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством. Глава Беларуси поразился тому, что у нас существуют посредники даже на белорусскую продукцию: «В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают».

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук высказался об импортозамещении и посредничестве.  Он отметил, что импортозамещение предлагалось международными организациями для бедных развивающихся стран Латинской Америки и Африки в середине XX века.

– Через 30 лет после такого рода экспериментов был сделан однозначный вывод: это теоретическая ошибка, которая в бедных странах, где нет института частной собственности, приводит к коррупции, к перераспределению ресурсов в сторону номенклатурных олигархических кланов, – объясняет эксперт. – Страны, которые реализовывали программы импортозамещения, погружались в долги, в коррупцию и становились еще менее функциональными, чем были до реализации таких программ. Поэтому теоретики отказались от этих схем.

Тот факт, что сегодня, на пороге четвертой промышленной революции, опять говорят об импортозамещении, свидетельствует о том, что люди не выучили элементарных уроков, считает экономист. И подчеркивает, что за последние 25 лет в Беларуси львиная доля проектов импортозамещения на госпредприятия являются провалами:


– Самая главная программа импортозамещения – это замещение мозгов, которые 25 лет копают одну яму, заставляют страну наступать на одни и те же грабли. Проходит еще один цикл, опять Лукашенко об этом говорят. Имея ограниченность контактов с учеными и людьми, которые могут ему новые идеи предложить, он повторяет одно и то же изо дня в день.

То же самое происходит в отношении программы посредников. Каждое крупное госпредприятие давным-давно обросло сетью компаний, которые завозят комплектующие, сырье, и войти в этот круг своих людей практически невозможно. Тебя отстрелят на дальних подступах.

Романчук приводит в пример сюжеты, когда закупка вагонов в Беларуси ведется через посредников, потому что напрямую за свои интересы не получают руководители всех структур, которые в это вовлечены:

– Это делается перед самым носом у Лукашенко, у премьер-министра. Думаю, Сергей Николаевич Румас это все великолепно знает, будучи сначала главой Белагропромбанка, после руководителем Банка развития, он эти схемы изнутри видел. И если он начнет их ломать, то его очень быстро сломают сами директора. Потому что к ные директора вместе с номенклатурными начальниками, силовыми структурами, как показали разного рода процессы, в том числе Минздрав-гейт, кровно заинтересованы в наличии посреднических структур.

Тут не людей менять надо, а систему управления, структуру собственности, правила отчетности, прозрачности, обеспечить конституционное право на условия хозяйствования – равные и одинаковые для всех.

Попробуйте поставлять металлы на тракторный завод, «БЕЛАЗ», «Гомсельмаш». Вас никогда не пустят в эти схемы. Это святая святых номенклатурных начальников, красных директоров, посредников. А Лукашенко объяснят: ну, мы же обеспечиваем оптимизацию расходов. Способы освоения ресурсов происходят именно так.

Собеседник «Салідарнасці» называет проблемой отсутствие наказания, не работающий институт банкротства и наличие возможности реструктурировать долги – списать и не платить. В пример Ярослав Романчук приводит строительство Дворца независимости:

– До сих пор с компаниями, которые оказывали услуги и поставляли товары, не рассчитались. Та же история с библиотекой, с железнодорожным вокзалом – все эти стройки, на которых государство кидает поверивших в возможность работать с ним компании.

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Меняются премьеры, а повестка дня у Лукашенко та же, что была 10 лет назад, отмечает эксперт. По мнению экономиста, если не будет структурных системных изменений в структуре собственности, изменении мотивации всех заинтересованных лиц, ничего не поменяется.

Что в этой ситуации делать Румасу?

– Румас уже сказал, что у него есть документ – программа социально-экономического развития до 2020 года. Он будет стрелять по вершкам, что-то имитировать. Если бы он сделал что-то из того, что Совет по развитию предпринимательства советует или взял на вооружение платформу бизнеса, где изложены 106 конкретных предложений. Но он так не делает. Скорее всего, Румас продолжит ту же линию, что и предыдущий премьер. Мандата на другие действия у него нет.

Ярослав Романчук назвал вопрос, который Лукашенко следовало бы задать Румасу: «Вот вы рисуете мне 4% рост ВВП, а за 8 месяцев чистая прибыль в экономике сократилась на 27 %. Как это может быть?»

– Если бы Румас начал приближать статистическую, бумажную версию экономики к реальной, это было бы его первое большое достижение, – заключил собеседник.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Известный экономист – о том, сможет ли премьер выполнить поручение Лукашенко, и какой вопрос президенту стоило бы задать главе правительства.
 
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