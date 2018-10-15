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«Вечерний Могилев» о дедовщине: «Как показали события в Печах, малограмотные и слабохарактерные становятся объектом для унижений в армии»

16.10.2018 20:10 — Разное | Партизан  
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Кажется, не все в деле Коржича на стороне здравого смысла.

Издание «Вечерний Могилев» в ходе очередного осеннего призыва «прошлась» по уклонистам. В в печатном варианте газеты от 10 октября автор Полина Малинина рассказала о суде над одним из молодых людей, который отказался служить в армии, поскольку «не умеет читать и писать». Согласно данным «Вечернего Могилева», призывник не явился на медицинское освидетельствование и против него возбудили уголовное дело за уклонение от службы.

«В настоящее время парень закрепился пастухом в местном колхозе. В суде к нему были снисходительны и назначили наказание, не связанное с лишением свободы», — пишет газета.

Полина Малинина отмечает, что герой материала боится службы в белорусской армии больше, чем уголовного преследования. И приходит к неожиданному выводу:

«Мне кажется, его опасения не напрасны. Как показали недавние события в Печах, такие как он, малограмотные и слабохарактерные, в армии становятся объектом для унижений и издевательств».

Вероятно, автор подразумевает нашумевшее «дело Коржича». В октябре 2017 года в учебном центре Вооруженных сил нашли повешенным рядового Александра Коржича. В настоящее время проходит суд. По версии гособвинения, солдата довели до самоубийства. Мать Коржича в это не верит и считает, что ее сына убили.  

В случившемся обвиняют троих сержантов – Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Им вменяют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, а также ещё несколько статей уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, уже по другому делу в июне этого года за дедовщину в Печах к трем месяцам ареста приговорили старшего лейтенанта Глеба Чайковского.

Однако по логике «Вечернего Могилева», видимо, виноваты не садисты, нарушающие закон, а «малограмотные и слабохарактерные» призывники.
 
Теги: Могилев
 
 
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