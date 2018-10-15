Главные смартфоны года? Большой репортаж TUT.BY с презентации Huawei Mate 20 в Лондоне

Сегодня в Лондоне Huawei показала топовые «умные» часы, фитнес-браслет и смартфоны — Mate 20, Mate 20X, Mate 20 Pro и Mate 20 Porsche Design. Мы побывали на мероприятии, посвященному запуску новых флагманов, и делимся первыми впечатлениями о, возможно, главных устройствах производителя этого года.

Презентация состоялась в выставочном центре ExCel London. В 2009 году в нем, например, прошел саммит G-20.





Традиционно для пресс-конференций крупных мобильных производителей на мероприятие Huawei собралось множество людей — журналистов, партнеров и представителей компании. Всего собралось почти тысяча человек.

Чтобы попасть внутрь выставочного зала, необходимо пройти несколько зон контроля. На них всех пришедших досматривают с металлоискателями, есть и служебные собаки. Несмотря на все препятствия, очередь на вход начала образовываться еще за несколько часов до начала презентации.





Топовые бизнес-гаджеты

Смартфоны линейки Mate компания всегда позиционировала как флагманские, ультимативные бизнес-гаджеты. Новые Mate 20 и Mate 20 Pro не стали исключениями — в них попытались вместить все технические наработки, которые сегодня есть у Huawei.



Mate 20 Pro

Задние панели обоих аппаратов выполнены из стекла, несущая рама — металлическая. Гаджеты будут продаваться в нескольких цветах — например, синем, черном, зеленом и градиентном.



Mate 20 Pro

Дизайн тыльной стороны корпусов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro заслуживает отдельной похвалы. Тройная камера (о ней подробнее немного позже) заключена в квадратную формочку, к которой добавили светодиодную вспышку. Субъективно, внешнему виду новинок это пошло только на пользу. В сравнении с тем же Huawei P20 Pro дизайн стал более гармоничным и строгим.



Mate 20 Pro

Об удобстве использования одной рукой сказать сейчас нечто определенное сложно. По первым ощущениями, в ладони гаджеты лежат удобно, хоть и дотянуться до верхнего правого угла дисплеев большим пальцем без перехвата аппаратов практически невозможно.



Mate 20

Присутствует и «классическая» проблема всех стеклянных гаджетов — на них быстро появляются следы от отпечатков пальцев.

Из других особенностей смартфонов — технология защита от воды и пыли по стандарту IP53 в Mate 20 и IP68 в Mate 20 Pro. Кроме того, в Mate 20 есть 3,5-мм разъем для наушников, а в более дорогой Pro-модели — нет. Гаджеты также позволят одновременно использовать две SIM-карты.

Новые карты памяти — Nano Memory Card

В прошлогоднем Huawei Mate 10 Pro и нынешних P20 и P20 Pro расширить объем встроенного хранилища картами памяти microSD не получится. В новых Mate 20 производитель решил это исправить.





Обе новинки поддерживают карты памяти Nano Memory Card объемом до 256 ГБ. Эти карты, по словам Huawei, по скорости и другим характеристикам не уступают обычным microSD, но на 45% меньше последних по размеру.

До презентации смартфонов серии Mate 20 о картах памяти подобного формата ничего не было известно. Появятся ли они в смартфонах других производителей, или будут доступны только для определенных аппаратов Huawei, пока не известно.

Сканер отпечатков в экране и 3D-распознавание лица

Одна из главных особенностей Mate 20 Pro — встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев. Подобная «фишка» в аппаратах Huawei впервые появилась еще в модели Mate RS Porsche Design, представленной вместе с P20 Pro в марте и стоящей немногим меньше двух тысяч долларов.

О скорости и точности распознавания отпечатка через дисплей Huawei Mate 20 Pro мы расскажем в полном обзоре — на презентации полноценно проверить этот режим невозможно. Но общая идея с расположением сканера на фронтальной стороне нам нравится. Когда телефон лежит на столе, его не придется поднимать для разблокировки.



На фото Mate 20 Pro. В вырезе сверху находятся все датчики для распознавания лиц пользователей

Еще одна особенность флагманского Huawei Mate 20 Pro — система 3D-распознавания лиц с инфракрасным излучателем. Разместить все необходимые для работы системы сенсоры, разговорный динамик и селфи-камеру получилось только в массивном вырезе в верхней части панели. На разблокировку лицом, по словам компании, уходит 0,6 секунды.

В обычном Mate 20 дактилоскопический сенсор разместили на задней стороне корпуса под основными камерами. Аппарат также может активироваться по лицу, но проигрывает Mate 20 Pro по уровню защищенности. Зато вырез в форме небольшой капельки в его экране смотрится намного лаконичнее и аккуратнее.

Что можно сказать о дисплеях

Дисплей обычного Mate 20 в сравнении с Mate 20 Pro немного больше — 6,53 дюйма против 6,39 дюймов.



Mate 20 Pro

Различается и разрешение панелей — в улучшенном Mate 20 Pro оно выше (соответственно 2244×1080 против 3120×1440 точек). Впрочем, в реальной жизни это почти незаметно — под сильным искусственным светом на презентации четкости хватало обоим панелям.

Среди более значимых изменений — загнутые с левой и правой сторон грани экрана в Mate 20 Pro. Такое решение уже несколько лет применяется в топовых Samsung Galaxy. Кроме того, экран Mate 20 Pro выполнен по технологии OLED, а в обычном Mate 20 используется IPS-матрица.



Mate 20

Из-за этого цвета на старшем смартфоне (Huawei Mate 20 Pro) в сравнении с младшей моделью смотрятся более насыщенно и контрастно, с более глубоким черным цветом. Скорее всего, большинству пользователей подобная цветопередача понравится.

Но у смартфонов с OLED-матрицами есть и свои минусы — зачастую изображение даже при минимальном наклоне аппаратов начинает уходить в другие оттенки (белый цвет может превращается в синеватый). На первый взгляд, подобному эффекту Huawei Mate 20 Pro почти не подвержен, подробнее расскажем после полноценного тестирования.

С обычным Huawei Mate 20 ситуация намного проще — его оснастили качественной, но ничем не выделяющейся IPS-матрицей. Она отображает цвета такими, какие они есть.

Максимальная производительность

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro работают на новом фирменном процессоре производителя — Kirin 980. Это топовый чип, построенный по 7-нм техпроцессу. В теории, последнее должно не только увеличить производительность, но и улучшить энергопотребление.



Источник: android central

Оперативной памяти в Mate 20 и Mate 20 Pro соответственно от 4/6 ГБ, постоянной — от 64/128 ГБ. Ранее в Сети появлялись предварительные итоги тестирования процессора Kirin 980 в синтетических тестах. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон с таким чипом набрал около 310 тысяч баллов.

Если результаты не врут, то новые Huawei Mate 20 могут стать одними из самых (если не самыми) мощными смартфонами на операционной системе Android на сегодняшний день. Проверим в нашем полноценном тесте.

Пока подобными результатами могут похвастаться только флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Искусственный интеллект и тройная основная камера

Не менее важный элемент новинок — «двойной искусственный интеллект». Аппараты оснащаются двумя NPU-сопроцессорами, которые способны распознать до 4600 изображений в минуту. Как и в предыдущих флагманах Huawei, ИИ также задействован для автоматического подбора лучших параметров съемки (особенно при недостаточном освещении).

Кроме того, в Kirin 980 встроили систему стабилизации изображения, включающую технологию воспроизведения цветов в HDR. Функция способна управлять контрастом, подсвечивая объекты в различных частях снимка.





Есть также режимы с продвинутым подавлением шумов и отслеживанием движения в кадре при съемке видео. Так, например, получится наложить отдельные эффекты на выбранные объекты в реальном времени. Еще одна особенность — возможность делать макроснимки с расстояния 2,5 сантиметров.

Названные выше функции работают совместно с тройной основной камерой Leica. В Mate 20 Pro разрешение основного модуля составляет 40 Мп (f/1.8), второго, широкоугольного — 20 Мп (f/2.2). Он нужен для создания кадров, в которые помещается больше свободного пространства. Третий модуль — 8 Мп, телефото. Он используется для трекратного оптического и пятикратного гибридного зума.

Обычный Mate 20 также оснастили тремя модулями камеры, но с другими характеристиками: 16 Мп (f/2.2, широкоугольный) + 12 Мп (f/1.8) + 8 Мп (телефото, двукратный зум).





Кроме того, с помощью 24 Мп фронтальной камеры Mate 20 Pro получится делать 3D-модели разных предметов. На презентации показали, как отсканированная в реальном времени плюшевая игрушка панды «оживает». С помощью технологий дополненной реальности (AR) ее можно заставить двигаться, а также сделать с ней фотографию или небольшое видео.

Ниже — несколько снимков, сделанных на Mate 20 Pro с ИИ сразу после пресс-конференции:



















За 30 минут восполнится 70% батареи

Емкость аккумуляторов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro составляет соответственно 4000 и 4200 мАч. Mate 20 Pro поддерживает 15-ватную беспроводную (в смартфонах серии P20 ее не было) и ускоренную подзарядку.

В Huawei обещают, что за 30 минут через комплектный кабель и адаптер питания получится восполнить 70% заряда Mate 20 Pro. Кроме того, на одном заряде аппарат должен «жить» на 38% больше времени в сравнении с iPhone Xs Max.

Обычный Mate 20 также получил технологию ускоренной подзарядки, но не такую технически продвинутую (22 Вт против 40 Вт в Mate 20 Pro).

Еще одна интересная функция — возможность подзарядки других гаджетов от Mate 20 Pro. С какими именно девайсами получится провернуть такой трюк точно не известно — скорее всего, это будут другие смартфоны или, например, беспроводные наушники.

Смарт-часы и еще два смартфона Mate 20

Кроме Mate 20 и Mate 20 Pro производитель также показал Mate 20X и Mate 20 RS Porsche Design.

Первый аппарат — игровой. Он оснащается увеличенным OLED-дисплеем диагональю в 7,2 дюймов, разрешение панели — 2244 на 1080 точек. Как и в обычном Mate 20, в верхней части экрана Mate 20X находится небольшой вырез в виде капельки и разговорный динамик. Сканер отпечатков пальцев расположили на задней стороне девайса.







Mate 20X

Там же находится тройная основная камера, как у старшего Mate 20 Pro. Процессор не отличается от остальных моделей, но в активе Mate 20X более эффективная система охлаждения, аккумулятор емкостью в 5000 мАч и поддержка фирменного стилуса (4096 степеней нажатия).

Самое дорогое устройство из всей линейки Mate 20 создано совместно с Porsche. Mate 20 RS является скорее нишевым продуктом, демонстрацией возможностей компании, и будет продаваться не во всех странах. Он поставляется с увеличенным объемом памяти — 8/256 и 8/512 ГБ.









Последняя новинка, которую анонсировали на пресс-конференции Huawei, это фитнес-браслет Band 3 Pro и смарт-часы Watch GT в двух версиях — более классической и спортивной.



Band 3 Pro

У смарт-часов экран на 1,39 дюймов, защита от воды (можно погружать в воду на глубину до 50 метров), аккумулятор на 420 мАч (до 14 дней на одном заряде), функции отслеживания активности при беге, плавании, ходьбе или катании на велосипеде, а также GPS-модуль. Из спорных моментов — собственная операционная система, а не Wear OS от Google.



Watch GT

Цены и дата старт продаж

В официальной продаже в Беларуси появится только Huawei Mate 20 Pro в зеленом цвете. Его, скорее всего, получится купить в конце ноября, точной белорусской стоимости пока не раскрывается.



Mate 20 Pro в зеленом цвете

В Европе за Huawei Mate 20 (4/128 ГБ) просят 799 евро, 6/128 ГБ — 849 евро. Mate 20 Pro (6/128 ГБ) оценили в 1049 евро. За Mate 20X придется отдать 899 евро (6/128 ГБ). Продажи начнутся в октябре.

Mate 20 RS оценили в 1695 и 2095 евро соответственно за 8/256 и 8/512 ГБ памяти. Купить устройство можно с ноября. Цена часов Watch GT — 199 и 249 евро за спортивную и классичекую модели, Huawei Band 3 Pro стоит 99 евро.

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