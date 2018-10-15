ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три колеса, 200 "лошадей" и 4,5 секунды до "сотни" - очень крутой трицикл Vanderhall Carmel

16.10.2018 21:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце 2016 года американский производитель трициклов Vanderhall вывел в свет машину по имени Venice, назвать которую хоть в какой-то степени практичной было трудно. И вот — новый шаг: родстер Carmel, представляющий, по сути, более комфортный вариант «Венеции».


В основе тут по-прежнему алюминиевое шасси с композитными внешними панелями, но у Carmel появились двери (открываются они против хода), а вдобавок — улучшенный список оснащения. Помимо всего прочего, он включает светодиодную оптику, электроусилитель руля, оригинальные 19-дюймовые колесные диски и съемную крышу, которая защитит седоков от непогоды. Кондиционер, подогрев сидений и аудиосистема, к слову, были предусмотрены и для Venice.


Четырехцилиндровый двигатель у Carmel также производства General Motors, но объемом 1,5 л вместо 1,4 л у Venice. Впрочем, отдача осталась при прежних 200 лошадиных силах, но крутящий момент подрос до 275 Нм: до 60 миль/ч (96 км/ч) 726-килограммовая машинка способна разогнаться за паспортные 4,5 секунды, максимальная скорость достигает 222 км/ч.


Продажи Carmel начнутся в следующем году по цене от 39 950 долларов.

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Carmel - это самая крутая версия трицикла Vanderhall. У него динамика суперкара и ощущения, как от мотоцикла.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте активно ремонтируются дороги и улицы города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика