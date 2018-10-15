В конце 2016 года американский производитель трициклов Vanderhall вывел в свет машину по имени Venice , назвать которую хоть в какой-то степени практичной было трудно. И вот — новый шаг: родстер Carmel, представляющий, по сути, более комфортный вариант «Венеции».





В основе тут по-прежнему алюминиевое шасси с композитными внешними панелями, но у Carmel появились двери (открываются они против хода), а вдобавок — улучшенный список оснащения. Помимо всего прочего, он включает светодиодную оптику, электроусилитель руля, оригинальные 19-дюймовые колесные диски и съемную крышу, которая защитит седоков от непогоды. Кондиционер, подогрев сидений и аудиосистема, к слову, были предусмотрены и для Venice.





Четырехцилиндровый двигатель у Carmel также производства General Motors, но объемом 1,5 л вместо 1,4 л у Venice. Впрочем, отдача осталась при прежних 200 лошадиных силах, но крутящий момент подрос до 275 Нм: до 60 миль/ч (96 км/ч) 726-килограммовая машинка способна разогнаться за паспортные 4,5 секунды, максимальная скорость достигает 222 км/ч.





Продажи Carmel начнутся в следующем году по цене от 39 950 долларов.