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Три колеса, 200 "лошадей" и 4,5 секунды до "сотни" - очень крутой трицикл Vanderhall Carmel
В конце 2016 года американский производитель трициклов Vanderhall вывел в свет машину по имени
В основе тут по-прежнему алюминиевое шасси с композитными внешними панелями, но у Carmel появились двери (открываются они против хода), а вдобавок — улучшенный список оснащения. Помимо всего прочего, он включает светодиодную оптику, электроусилитель руля, оригинальные 19-дюймовые колесные диски и съемную крышу, которая защитит седоков от непогоды. Кондиционер, подогрев сидений и аудиосистема, к слову, были предусмотрены и для Venice.
Четырехцилиндровый двигатель у Carmel также производства General Motors, но объемом 1,5 л вместо 1,4 л у Venice. Впрочем, отдача осталась при прежних 200 лошадиных силах, но крутящий момент подрос до 275 Нм: до 60 миль/ч (96 км/ч) 726-килограммовая машинка способна разогнаться за паспортные 4,5 секунды, максимальная скорость достигает 222 км/ч.
Продажи Carmel начнутся в следующем году по цене от 39 950 долларов.
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Carmel - это самая крутая версия трицикла Vanderhall. У него динамика суперкара и ощущения, как от мотоцикла.
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