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Депутаты приняли поправки в закон о трансплантации. Что изменится для пациентов и сферы в целом?
Новости Беларуси. Депутаты приняли поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ внесён на рассмотрение Советом Министров. Предполагается, что новшества будут способствовать развитию этой сферы в Беларуси. В частности, значительно расширится донорская база. В неё включили дальних родственников реципиента. Всего же парламентарии 16 октября рассмотрели 10 вопросов.
Проблемы с почками жительницу Клецка Светлану Ивановну мучили целых 20 лет. Оттого возникли и проблемы с давлением. В последнее время оно скакало аж до 300 на 160. С такими скачками было уже не до семьи и работы. Донорский орган женщина ожидала четыре месяца.
Светлана Ивашко:
Нововведения, которое обсуждали в парламенте, помогут решить проблемы таких пациентов быстрее. Прежде всего благодаря расширению базы потенциальных доноров.
Дмитрий Боярович,СТВ:
При этом перекрёстные реципиент и донор могут и не быть родственниками. Такая практика существует в Израиле, США, Корее, Китае. Планируется, что у нас она увеличит (пусть и ненамного) число безвозмездных трансплантаций.
Елена Остапюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня в каждой области Беларуси есть отделение трансплантации. За 13 лет число трансплантаций в год выросло в 70 раз. С 8 в 2005-м – до 553 в 2017-м. Между тем, это лишь 50% от потребности страны в таких операциях.
Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Проголосовали депутаты и за изменения в закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях». Согласно им, возрастной порог для доноров яйцеклеток и сперматозоидов, а также для суррогатных матерей-родственниц увеличат.
Александр Старовойтов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека» и в закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» ожидает второе чтение. И только потом – при отсутствии необходимости доработок – их претворят в жизнь.
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Новости Беларуси. Депутаты приняли поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ внесён...
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