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Пашинян подал в отставку в прямом эфире

16.10.2018 20:54 — Разное | СТВ  
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Новости Армении. Премьер-министр Армении подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление было сделано в прямом эфире общественного телевидения. Как пояснил сам Никол Пашинян, отставка носит формальный характер.

Пашинян подал в отставку в прямом эфире

Это необходимо для роспуска парламента проведения досрочных выборов по формированию законодательного органа. Они запланированы на начало декабря. До этого момента Пашинян будет исполнять обязанности главы кабинета министров.

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Новости Армении. Премьер-министр Армении подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление было сделано в прямом эфире общественного...
 
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