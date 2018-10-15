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Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром
Новости Беларуси. С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии. В среднем эти выплаты увеличатся на 5%. Об этом 16 октября стало известно в ходе рабочей встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повышение благосостояния белорусов – приоритет для работы правительства. Какие шаги на этом пути обновленный Совет Министров предпримет в 2019 году, обозначено в его программе. После рассмотрения Президента документ отправится в парламент.
Сергей Румас пришел во Дворец Независимости буквально не с пустыми руками. На рассмотрении Президента – программа действий обновленного правительства на ближайшее время. В этом документе по строчкам разложены социально-экономические цели и задачи для Совета Министров.
Социальный блок вопросов – центральная тема, к которой возвращается Президент. В первую очередь перед правительством стоит задача повышать пенсии и зарплаты.
Планку в 1000 рублей никто не отменял. К ней, кстати, приблизились вплотную. А от среднего размера зарплаты зависят и пенсии, их тоже
Сколько вложений поступит в кошелек каждого, зависит от эффективности экономики в целом. Итоги работы за последние месяцы говорят, что в стране наметился экономический рост. В пределах допустимого – инфляция, но расслабляться не время. А время, чтобы искать оптимальные пути для дальнейшего роста. При этом никто не просит изобретать велосипед. Технологии есть, их нужно освоить и начать выпуск того, что страна пока закупает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте там делать сиденье для автомобилей, там со временем – двигатели, трансмиссии. Технологий в мире хватает, давайте технологии брать, тем более по автомобилестроению, пускай грузовые, полулегковые выпускаем сами на том же МАЗе. Брать технологии, покупать соответствующее технологическое оборудование и производить по импортозамещению все, что нам нужно.
Еще одна сопутствующая задача – выгодно реализовать товар. В этом процессе тоже есть свои недоработки. Часто продукция проходит через третьи руки – цена может взлететь до небес.
Александр Лукашенко:
Разные бывают случаи, но это не те моменты, когда у кого-то деньги были, у какого-то частника, а потребитель не мог взять в банке деньги. И он (потребитель – прим. ред.) шел к нему, тот и процент меньше мог дать, и на этом были завязаны посреднические структуры.
Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный! Да и надо посмотреть посредников по импорту.
А как наладить работу посредников, здесь не стоит вопрос о полном запрете такой деятельности.
Задача – искоренить темные схемы в перепродажах, когда товар проходит через несколько рук и его стоимость необоснованно завышают. Таких фактов Комитет госконтроля выявляет все больше.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Вопросы импортозамещения и посредничества по поручению Президента Сергей Румас возьмет под личный контроль. Время подумать – до конца года. А вот повышение пенсий – третье в 2018 году – планируется уже с 1 ноября. Эти выплаты вырастут примерно на 5%. Требование Президента – в 2019 средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты, которая уже в сентябре должна составить 1000 рублей.
Сергей Румас:
Ольга Коршун, СТВ:
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Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром
Новости Беларуси. С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии. В среднем эти выплаты увеличатся на 5%. Об этом 16 октября стало известно в ходе рабочей встречи Александра...
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