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Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

16.10.2018 20:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии. В среднем эти выплаты увеличатся на 5%. Об этом 16 октября стало известно в ходе рабочей встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение благосостояния белорусов – приоритет для работы правительства. Какие шаги на этом пути обновленный Совет Министров предпримет в 2019 году, обозначено в его программе. После рассмотрения Президента документ отправится в парламент.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Сергей Румас пришел во Дворец Независимости буквально не с пустыми руками. На рассмотрении Президента – программа действий обновленного правительства на ближайшее время. В этом документе по строчкам разложены социально-экономические цели и задачи для Совета Министров.

Александр Лукашенко: «В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей»

Социальный блок вопросов – центральная тема, к которой возвращается Президент. В первую очередь перед правительством стоит задача повышать пенсии и зарплаты.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Планку в 1000 рублей никто не отменял. К ней, кстати, приблизились вплотную. А от среднего размера зарплаты зависят и пенсии, их тоже планируют повысить.

Сколько вложений поступит в кошелек каждого, зависит от эффективности экономики в целом. Итоги работы за последние месяцы говорят, что в стране наметился экономический рост. В пределах допустимого – инфляция, но расслабляться не время. А время, чтобы искать оптимальные пути для дальнейшего роста. При этом никто не просит изобретать велосипед. Технологии есть, их нужно освоить и начать выпуск того, что страна пока закупает. 

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я смотрю, как некоторые наши должностные лица телепаются, в том числе в Орше и других городах. «Ах, что мы разместим на свободных площадях?» Импортозамещение нужно размещать. К примеру, мы открыли производство легковых автомобилей. Сколько там нашего? Мизер.

А надо, чтобы производили всё свое

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Давайте там делать сиденье для автомобилей, там со временем – двигатели, трансмиссии. Технологий в мире хватает, давайте технологии брать, тем более по автомобилестроению, пускай грузовые, полулегковые выпускаем сами на том же МАЗе. Брать технологии, покупать соответствующее технологическое оборудование и производить по импортозамещению все, что нам нужно.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Еще одна сопутствующая задача – выгодно реализовать товар. В этом процессе тоже есть свои недоработки. Часто продукция проходит через третьи руки – цена может взлететь до небес.

Александр Лукашенко:
Посредничество. Вы знаете, я проанализировал коррупционные схемы. За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает – у нас посредники даже на белорусскую продукцию.

Разные бывают случаи, но это не те моменты, когда у кого-то деньги были, у какого-то частника, а потребитель не мог взять в банке деньги. И он (потребитель – прим. ред.) шел к нему, тот и процент меньше мог дать, и на этом были завязаны посреднические структуры.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный! Да и надо посмотреть посредников по импорту.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром


Что касается импортозамещения, то примером того, как на практике реализуется эта задача Президента, станет Орша. В городе есть несколько крупных предприятий со свободными площадками. Они подойдут для размещения новых производств. В том числе в автомобилестроении. Но поиск новых проектов продолжится в разных сферах экономики.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

А как наладить работу посредников, здесь не стоит вопрос о полном запрете такой деятельности. 

Сергей Румас: «Правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств»

Задача – искоренить темные схемы в перепродажах, когда товар проходит через несколько рук и его стоимость необоснованно завышают. Таких фактов Комитет госконтроля выявляет все больше.

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
В правительстве есть три поручения главы государства, касающиеся разных аспектов посредничества. И на сегодня уже проведена большая работа по выстраиванию оптимальных, с точки зрения экономического смысла, способов продаж, как белорусской продукции, так и импортной. Это один из вопросов, который должен быть на постоянном контроле. 

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Вопросы импортозамещения и посредничества по поручению Президента Сергей Румас возьмет под личный контроль. Время подумать – до конца года. А вот повышение пенсий – третье в 2018 году – планируется уже с 1 ноября. Эти выплаты вырастут примерно на 5%. Требование Президента – в 2019 средняя пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты, которая уже в сентябре должна составить 1000 рублей.

Сергей Румас:
Правительство готовит перечень мер, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами. Такой рост заработной платы в 2018 году не позволил правительству удержать соотношение средней пенсии к средней заработной плате на уровне 40 %, как записано в программе социально-экономического развития. На 1 августа этот показатель равен 36,2 %. 

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

Ольга Коршун, СТВ:
Новое правительство готово к конкретным действиям. Дорожная карта работы на 2019 год скоро поступит на рассмотрение в парламент. Но общий посыл уже понятен. Эффективный рост экономики и повышение благосостояния белорусов. При этом без применения, что называется, запрещенных приемов, к примеру, шоковой терапии или сиюминутных  реформ.

 
 
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Новости Беларуси. С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии. В среднем эти выплаты увеличатся на 5%. Об этом 16 октября стало известно в ходе рабочей встречи Александра...
 
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