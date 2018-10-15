Белорусы по-прежнему ставят на победу ХК «Динамо-Минск» - букмекеры

Как минимум 2 тыс белорусов готовы рискнуть своими финансами, доказывая веру в ХК "Динамо-Минск". Белорусский клуб потерпел шесть поражений в шести последних матчах, а во вторник вечером играет с московским "Динамо".

"На данный момент почти 2000 белорусов поставили на победу "зубров" в сегодняшней встрече с московским "Динамо", - сообщили в букмекерской конторе "Пари-Матч".

Там также подсчитали, как менялся кредит доверия болельщиков к белорусской команде в первые полтора месяца чемпионата.

Выяснилось, что примерно каждая третья ставка белорусов с начала сезона КХЛ была сделана на победу минского «Динамо».