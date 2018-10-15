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Президент Армении подписал указ об отставке правительства

16.10.2018 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник вечером указ об отставке правительства республики, сообщает пресс-служба президента.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения республики объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", - сказал Н.Пашинян.

"После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера", - заявил Н.Пашинян.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

 
 
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Президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник вечером указ об отставке правительства республики, сообщает пресс-служба президента. Ранее премьер Армении...
 
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