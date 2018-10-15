Американский астронавт Ник Хейг, находившийся на борту совершившего аварийную посадку "Союза МС-10", заявил во вторник о готовности снова отправиться в космос.

"Я чувствую себя очень хорошо. И когда НАСА захочет отправить меня в полет, я буду готов", - сказал Н.Хейг на организованной НАСА пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

Вспоминая об аварийной посадке, астронавт отметил, что "после всех тренировок чувствовал, что готов к таким вещам".

Он высоко оценил "Союзы", назвав их "инженерным чудом". В частности, Н.Хейг отметил четкую работу системы, позволившей экипажу успешно совершить аварийную посадку. "Эту систему не использовали 35 лет. И вот нам она понадобилась", - добавил астронавт.

Н.Хейг выразил уверенность, что российские эксперты смогут выявить причину аварии.

Он подчеркнул, что работа космонавта - по определению опасна. "Но оно того стоит, так как работа в космосе приносит всем пользу", - сказал Н.Хейг.

У него нашлись теплые слова для летевшего с ним в "Союзе" космонавта Алексея Овичнина. По словам Н.Хейга, произошедшее "в будущем укрепит нашу команду".

Астронавт НАСА рассказал, что после приземления получил возможность позвонить жене по спутниковому телефону, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Однако она не взяла трубку, и потому он надиктовал по телефону голосовое сообщение. "Теперь она до конца жизни сможет его слушать", - пошутил Н.Хейг.

11 октября экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за аварии, которая произошла спустя две минуты после старта корабля с космодрома Байконур. В составе экипажа были космонавт "Роскосмоса" А.Овчинин и астронавт НАСА Н.Хейг.

Госкомиссия начала выяснение причин аварийного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ". Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил, что результаты должны быть получены к концу октября.