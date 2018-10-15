Хоккеисты гродненского «Немана», досрочно утратившие шансы на выход в плей-офф, провели 16 октября заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов.



Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

На площадке Ледового дворца в Гродно «Неман» выиграл у берлинского «Айсберена».

«Неман» — «Айсберен» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Фишбух (Нобельс, Ричмонд, 1.09), 1:1 — С. Малявко (А. Малявко, 10.05, в меньшинстве), 2:1 — Орлов (Савинов, Козячий, 25.56), 2:2 — Рэнфорд (Смит, Фишбух, 35.02), 2:3 — Бакман (Бахман, Хердлер, 51.49), 2:4 — Дюпон (Обре, 56).

Пропустив уже на 69-й секунде встречи, «Неман» довольно быстро отыгрался, а в начале второго периода и вовсе сумел выйти вперед. Но удержать победный счет чемпиону Беларуси не удалось. В третьем периоде «Айсберен» забросил две безответные шайбы и ушел с последнего места в турнирной таблице, оттеснив туда гродненскую команду.

В предыдущих матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Неман» выиграл дома у чешской «Кометы» из Брно (4:2) и уступил швейцарскому «Цугу» (2:4), затем на выезде потерпел поражение от «Кометы» (2:6) и одолел «Цуг» (3:2 ОТ), после чего уступил в гостях берлинскому «Айсберену» (1:4), досрочно потеряв шансы на выход из группы.

Сегодня поздно вечером групповой этап в квартете «D» завершится поединком «Цуг» — «Комета». Эти команды уже обеспечили себе путевки в плей-офф.

Положение команд в группе «D»:

1. «Цуг» (Швейцария) — 13 очков (5 игр; разница шайб 20−11)

2. «Комета» (Чехия) — 9 (5; 17−14)

3. «Айсберен» (Германия) — 6 (6; 17−21)

4. «Неман» (Беларусь) — 5 (6; 14−22).