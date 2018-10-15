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Республиканский офтальмологический центр появится в Минске

16.10.2018 21:33 — Разное | Партизан  
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Республиканский офтальмологический центр инновационных технологий будет построен в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Площадка для строительства республиканского центра офтальмологии уже определена: здание появится на улице Богдановича. 

Как отметили в Минздраве, назрела острая необходимость в дальнейшем развитии офтальмологической службы. В стационарах страны увеличилось количество пролеченных пациентов с заболеваниями органа зрения с 46 тыс. в 2014 году до 54 тыс. в 2017 году, количество лазерных операций возросло в 3,5 раза, хирургических офтальмологических вмешательств, включая амбулаторную хирургию, - в 2,9 раза. 

Организация республиканского офтальмологического центра позволит сконцентрировать технологии современной офтальмологии, дорогостоящее оборудование, научно-кадровый потенциал и накопленный опыт белорусской офтальмологии в одном месте. Будет оптимизировано оказание офтальмологической помощи не только взрослым, но и детям, повысится доступность высокотехнологичной помощи, расширится спектр экспорта медицинских и образовательных услуг.
 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский офтальмологический центр инновационных технологий будет построен в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
 
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