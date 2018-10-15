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Минск — в тройке самых чистых городов мира. Кто его опередил?

16.10.2018 21:02 — Разное | Партизан  
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Список 30 самых чистых городов мира был составлен на основе отзывов путешественников, которые оставляли пользователи сайта интернет-бронирования гостиниц booking.com. Его представил американский портал финансовых новостей The Street.

Согласно рейтингу Минск занял по чистоте третье место.

«Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируются туристическими объектами как самый чистый город в мире. Трудолюбивые работники заботятся о многочисленных парках города и регулярно убирают улицы», — пишет The Street.

На первое место туристы поставили Сингапур, на второе — Токио.

Из городов, которые находятся в соседних странах, в список также вошли Казань (пятое место) и Москва (четырнадцатое место).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Список 30 самых чистых городов мира был составлен на основе отзывов путешественников, которые оставляли пользователи сайта интернет-бронирования гостиниц booking.com....
 
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