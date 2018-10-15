Минск — в тройке самых чистых городов мира. Кто его опередил?

Согласно рейтингу Минск занял по чистоте третье место.





«Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируются туристическими объектами как самый чистый город в мире. Трудолюбивые работники заботятся о многочисленных парках города и регулярно убирают улицы», — пишет The Street.





На первое место туристы поставили Сингапур, на второе — Токио.





Из городов, которые находятся в соседних странах, в список также вошли Казань (пятое место) и Москва (четырнадцатое место).



