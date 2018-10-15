|
Минск — в тройке самых чистых городов мира. Кто его опередил?
Список 30 самых чистых городов мира был составлен на основе отзывов путешественников, которые оставляли пользователи сайта интернет-бронирования гостиниц booking.com. Его представил американский портал финансовых новостей The Street.
Согласно рейтингу Минск занял по чистоте третье место.
«Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируются туристическими объектами как самый чистый город в мире. Трудолюбивые работники заботятся о многочисленных парках города и регулярно убирают улицы», — пишет The Street.
На первое место туристы поставили Сингапур, на второе — Токио.
Из городов, которые находятся в соседних странах, в список также вошли Казань (пятое место) и Москва (четырнадцатое место).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список 30 самых чистых городов мира был составлен на основе отзывов путешественников, которые оставляли пользователи сайта интернет-бронирования гостиниц booking.com....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)