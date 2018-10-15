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США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков
Минфин США объявил о введении санкций в отношении 20 компаний и банков из Ирана, сообщает министерство во вторник.
В список, в частности, попали несколько инвестиционных компаний, компании, связанные с добычей цинка, сталелитейная компания и ряд банков. Все организации зарегистрированы в Иране.
Минфин США заявляет, что санкции против этих компаний вводятся из-за того, что они предоставляют финансовую помощь ополчению Басидж, подчиняющемуся Корпусу стражей исламской революции.
"Эта обширная сеть (компаний - ИФ) предоставляет финансовую инфраструктуру силам Басидж для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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Минфин США объявил о введении санкций в отношении 20 компаний и банков из Ирана, сообщает министерство во вторник. В список, в частности, попали несколько...
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