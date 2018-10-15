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В Беларуси установлена юбилейная медаль "30 лет вывода советских войск из Афганистана" – указ

16.10.2018 21:17 — Разное | Интерфакс  
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Указ об установлении юбилейной медали "30 лет вывода советских войск из Афганистана" 16 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси установлена юбилейная медаль "30 лет вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Медалью будут награждаться граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979 года по февраль 1989-го, а также военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечивание памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.

Награда изготавливается из латуни. На ее лицевой стороне размещены стилизованные изображения двух вертолетов, под ними - три бронетранспортера на фоне гор. На одном из них изображены фигуры военнослужащих, держащих боевое знамя.

На оборотной стороне медали находится надпись "30 лет вывода советских войск из Афганистана" и рельефное изображение пятиконечной звезды, по обе стороны которой расположены лавровые ветви.

"Финансирование расходов на изготовление медалей и удостоверений к ним будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных министерству обороны в республиканском бюджете на оборону и Вооруженные Силы", - отметили в пресс-службе президента.

 
 
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Указ об установлении юбилейной медали "30 лет вывода советских войск из Афганистана" 16 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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