В Молодечненском районе перевернулся грузовик со свиньями

Новости Беларуси. Не справился с управлением и потерял ценный живой груз. Накануне в Молодечненском районе на выезде из поселка Березинский работник местного свинокомплекса, управляя МАЗом с прицепом, на закруглении дороги неправильно выбрал скорость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В результате грузовик лег на бок. В прицепе было около 200 свиней, часть из них погибла. Проводится проверка.



