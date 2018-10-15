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20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях

16.10.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16 октября – Всемирный день хлеба – дань уважения самому необходимому продукту в любой точке планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях

В Беларуси к хлебу особое отношение – таковы уж наши исторические традиции.

20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях

Рецепты выпечки в разных уголках страны передаются из поколения в поколение. Многие из них берут на вооружение и крупные производители. А вот совершенно аутентичный рецепт новогорянского хлеба на кленовых листьях.

Подробности – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. 16 октября – Всемирный день хлеба – дань уважения самому необходимому продукту в любой точке планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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