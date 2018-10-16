﻿ Умер бывший тренер киевского и минского "Динамо". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер бывший тренер киевского и минского "Динамо"

16.10.2018 23:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Киеве во вторник, 16 октября, скончался легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич, который возглавлял также и минское «Динамо». Многолетнему соратнику Валерия Лобановского было 80 лет. Выдающийся специалист умер после продолжительной болезни, сообщает obozrevatel.com.


Олег Базилевич. Фото: ФК «Динамо» Киев

Знаменитый футболист и тренер страдал болезнью Паркинсона.

Олег Базилевич практически всю свою игровую карьеру провел в киевском «Динамо», играя на позиции нападающего. В чемпионате СССР в составе «бело-синих» он забил 53 мяча в 161 встрече. Заканчивал с футболом Олег Петрович в донецком «Шахтере», в котором стал автором 9 голов в 32 матчах.

После завершения карьеры игрока был приглашен в штаб Валерия Лобановского, с которым составил легендарный тренерский тандем в «Динамо». Именно Базилевич стал создателем научной лаборатории «бело-синих». Плодом ее деятельности стали победы киевлян в Кубке обладателей кубков сезона-1974/1975 и Суперкубке УЕФА того же года.

После ухода из «Динамо» Олег Петрович успел поработать во многих советских клубах. Одной из наиболее черных страниц в жизни Базилевича стала трагедия с ташкентским «Пахтакором», вся команда которого разбилась в небе над Днепродзержинском (ныне — Каменское) в 1979 году. Тогдашний тренер узбекского клуба чудом не попал на злополучный рейс.

Базилевич также являлся одним из первых тренеров в истории сборной Украины. На посту наставника «желто-синих» он провел чуть менее двух лет. За это время главная команда страны провела 11 матчей, в которых добыла 4 победы и столько же раз терпела неудачи.

В 1977—1978 годах Олег Базилевич руководил футболистами минского «Динамо».

 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве во вторник, 16 октября, скончался легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич, который возглавлял также и минское "Динамо".
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Румас страну разочаровал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика