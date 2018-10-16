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Владимир Крикунов: Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы

16.10.2018 22:38 — Разное | Tut.by  
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Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, возглавляемое которым московское «Динамо» обыграло сегодня минских одноклубников (3:1), поделился своим мнением о проблемах минчан.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Семь поражений подряд — это обычное дело. У каждой команды бывают спады. В моей тренерской карьере такое неоднократно случалось. Наверное, многие из вас еще не родились, когда я был главным тренером. Вопрос в том, как выйти из такой ситуации. Думаю, у «Динамо» есть такие возможности. Не надо сразу делать выводы. Неправильно, когда тренера убирают после первой ошибки, в которой, может, не он и виноват. Легко делать выводы людям, которые ни за что не отвечают.

Через несколько минут, когда Дуайера спрашивали о проблемах клуба, Крикунов добавил:

— Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы.

Видео: ХК «Динамо-Минск» (цитата про генералов с 12.17)

 
Теги: Минск
 
 
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Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, возглавляемое которым московское "Динамо" обыграло сегодня минских одноклубников (3:1), поделился своим мнением о...
 
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