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Владимир Крикунов: Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы
Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, возглавляемое которым московское «Динамо» обыграло сегодня минских одноклубников (3:1), поделился своим мнением о проблемах минчан.
— Семь поражений подряд — это обычное дело. У каждой команды бывают спады. В моей тренерской карьере такое неоднократно случалось. Наверное, многие из вас еще не родились, когда я был главным тренером. Вопрос в том, как выйти из такой ситуации. Думаю, у «Динамо» есть такие возможности. Не надо сразу делать выводы. Неправильно, когда тренера убирают после первой ошибки, в которой, может, не он и виноват. Легко делать выводы людям, которые ни за что не отвечают.
Через несколько минут, когда Дуайера спрашивали о проблемах клуба, Крикунов добавил:
— Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы.
Видео: ХК «Динамо-Минск» (цитата про генералов с 12.17)
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Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, возглавляемое которым московское "Динамо" обыграло сегодня минских одноклубников (3:1), поделился своим мнением о...
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