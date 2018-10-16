Горди Дуайер: Результат домашней серии очень плохой

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от московских одноклубников (1:3).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Обе команды хотели выиграть. Было создано немного моментов, так как соперники играли плотно в своей зоне. К сожалению, многое решила наша ошибка во втором периоде, когда Шипачев сравнял счет. Нечто похожее произошло и в третьем периоде, когда счет стал 1:2. Две ошибки повлияли на игру.

— Почему в третьем периоде почти не появлялся Евенко?

— Он был седьмым защитником. По ходу встречи мы решили перейти на игру в три стабильные пары.

— Горди, у вас не опустились руки? Что делать дальше?

— Продолжать работать, улучшать компоненты игры, где нам нужно прибавить. У нас будет день, чтобы передохнуть и прийти в себя. Результат домашней серии очень плохой. Мы рассчитывали на большее. Важно поддержать ребят, чтобы они не падали духом, а готовились к следующей серии.

— Какие именно компоненты нужно улучшать?

— Многие. На выезде мы хорошо играли в защите, чего не сказать о домашней серии. Мы могли бы лучше играть в атаке, в большинстве. Сегодня в ключевом компоненте не смогли реализовать численное преимущество. Конечно, важна и скамейка. К примеру, мы до сих пор продолжаем искать замену Бо Беннетту. Возможно, подключим кого-нибудь из молодых игроков.