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избитый московский чиновник не имеет претензий к футболисту Мамаеву

16.10.2018 22:13 — Разное | Tut.by  
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Московский чиновник Денис Пак, 8 октября пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, не имеет претензий к Мамаеву. Об этом со ссылкой на адвоката футболиста «Краснодара» сообщает телеграм-канал Mash.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: инстаграм Павла Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак был избит в одной из московских кофеен в драке, развязанной компанией, в которой были известные российские футболисты Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара». Причем Кокорин ударил Пака стулом по голове. Мамаев ударов Паку не наносил.

— Дела Павла Мамаева — возможно — идут на поправку. По крайней мере, так утверждает его адвокат Бушманов. Что конкретно он говорит? Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.

А вот Пак — якобы — вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника (и пел разные интересные песни) один Кокорин. Осталось, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего, — пишет телеграм-канал Mash.

По информации «Медузы», адвокат Пака Наталья Шатихина подтвердила, что у чиновника нет претензий к Мамаеву.

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Впрочем, в избиении водителя ведущей Первого канала 33-летнего белоруса Виталия Соловчука футболист Мамаев активно участвовал. Этот инцидент случился за пару часов до происшествия в кофейне.

Ранее Соловчук и ведущая Первого канала Ольга Ушакова заявляли, что намерены в этом деле идти до конца.

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Павел Мамаев имеет статус подозреваемого в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). Он находится под арестом с 11 октября. Вместе с Мамаевым арестованы Александр Кокорин, его брат, а также их друг Александр Протасовицкий. На опубликованной видеозаписи конфликта с Паком видно, что стулом чиновника бьет Кокорин.

11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.

 
 
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Московский чиновник Денис Пак, 8 октября пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, не имеет претензий к Мамаеву.
 
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