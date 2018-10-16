избитый московский чиновник не имеет претензий к футболисту Мамаеву

Московский чиновник Денис Пак, 8 октября пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, не имеет претензий к Мамаеву. Об этом со ссылкой на адвоката футболиста «Краснодара» сообщает телеграм-канал Mash.
Чиновник Минпромторга Денис Пак был избит в одной из московских кофеен в драке, развязанной компанией, в которой были известные российские футболисты Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара». Причем Кокорин ударил Пака стулом по голове. Мамаев ударов Паку не наносил.
— Дела Павла Мамаева — возможно — идут на поправку. По крайней мере, так утверждает его адвокат Бушманов. Что конкретно он говорит? Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.
А вот Пак — якобы — вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника (и пел разные интересные песни) один Кокорин. Осталось, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего, — пишет телеграм-канал Mash.
По информации «Медузы», адвокат Пака Наталья Шатихина подтвердила, что у чиновника нет претензий к Мамаеву.
Павел Мамаев имеет статус подозреваемого в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). Он находится под арестом с 11 октября. Вместе с Мамаевым арестованы Александр Кокорин, его брат, а также их друг Александр Протасовицкий. На опубликованной видеозаписи конфликта с Паком видно, что стулом чиновника бьет Кокорин.