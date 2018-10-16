Комнатные растения могут лечить и омолаживать





Некоторые домашние растения могут стать альтернативой дорогостоящей косметике, настолько велико их позитивное влияние на состояние кожи, — сообщили специалисты из Великобритании.

Ученые утверждают, что комнатные растения являются простым и доступным способом справиться с проблемой сухого воздуха в помещении, с которой связано ухудшение состояния кожи из-за недостаточной увлажненности. Нехватка влаги в коже – типичная проблема осенне-зимнего сезона, связанная с тем, что люди естественным образом перестают пить достаточно чистой воды, а также с воздействием отопительных приборов.

Растения в доме позволяют ее решить, утверждают эксперты.





Специалисты, представляющие Королевское садоводческое общество Великобритании, назвали лучшие комнатные растения, способствующие увлажнению кожи в холодное время года. Ученые выделили такие растения, как горшечная лилия, хлорофитум и арековая пальма – именно они наиболее эффективно очищают воздух в помещении и насыщают его молекулами воды. По словам ботаников, эти комнатные растения «могут терять до нескольких сотен миллилитров воды на квадратный метр площади листа».





Отдельно специалисты заметили, что наличие растений в помещении не только оберегает кожу от сухости и морщин, но и полезно для психики, а также физического здоровья.

«Когда человек самостоятельно выращивает цветок, у него активизируется полушарие головного мозга, отвечающее за творчество. Уход за растениями развивает у людей чувство ответственности и собственной значимости. Кроме того, такой уход доставляет людям удовольствие. Все это помогает укрепить психику», — поделились мнением врачи.

Что касается физического здоровья, то, например, комнатные растения помогают уменьшать боли в горле на 30%. Зеленые посадки увеличивают уровень влажности в помещении и снижают количество пыли, что благоприятно отражается на дыхательной системе, а также оказывает эффект снижения усталости. По словам экспертов, благодаря растениям мужчины и женщины реже жалуются на головные боли и сонливость.

Также специалисты отмечают позитивный эффект от присутствия растений в офисных помещениях. У людей повышается производительность труда, они становятся более стрессоустойчивыми и реже испытывают нервные потрясения, сообщили медики.





Клиницисты считают, что зеленые растения в доме укрепляют иммунитет тем, что насыщают воздух кислородом и впитывают вредные вещества. В то же время они оговариваются: некоторые растения могут быть аллергенными, и приобретать каждый цветок нужно с учетом аллергический уязвимости у членов семьи.