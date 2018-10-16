ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комнатные растения могут лечить и омолаживать

16.10.2018 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Комнатные растения могут лечить и омолаживать

Некоторые домашние растения могут стать альтернативой дорогостоящей косметике, настолько велико их позитивное влияние на состояние кожи, — сообщили специалисты из Великобритании.

Ученые утверждают, что комнатные растения являются простым и доступным способом справиться с проблемой сухого воздуха в помещении, с которой связано ухудшение состояния кожи из-за недостаточной увлажненности. Нехватка влаги в коже – типичная проблема осенне-зимнего сезона, связанная с тем, что люди естественным образом перестают пить достаточно чистой воды, а также с воздействием отопительных приборов.

Растения в доме позволяют ее решить, утверждают эксперты.

Комнатные растения могут лечить и омолаживать

Специалисты, представляющие Королевское садоводческое общество Великобритании, назвали лучшие комнатные растения, способствующие увлажнению кожи в холодное время года. Ученые выделили такие растения, как горшечная лилия, хлорофитум и арековая пальма – именно они наиболее эффективно очищают воздух в помещении и насыщают его молекулами воды. По словам ботаников, эти комнатные растения «могут терять до нескольких сотен миллилитров воды на квадратный метр площади листа».

Комнатные растения могут лечить и омолаживать

Отдельно специалисты заметили, что наличие растений в помещении не только оберегает кожу от сухости и морщин, но и полезно для психики, а также физического здоровья.

«Когда человек самостоятельно выращивает цветок, у него активизируется полушарие головного мозга, отвечающее за творчество. Уход за растениями развивает у людей чувство ответственности и собственной значимости. Кроме того, такой уход доставляет людям удовольствие. Все это помогает укрепить психику», — поделились мнением врачи.

Что касается физического здоровья, то, например, комнатные растения помогают уменьшать боли в горле на 30%. Зеленые посадки увеличивают уровень влажности в помещении и снижают количество пыли, что благоприятно отражается на дыхательной системе, а также оказывает эффект снижения усталости. По словам экспертов, благодаря растениям мужчины и женщины реже жалуются на головные боли и сонливость.

Также специалисты отмечают позитивный эффект от присутствия растений в офисных помещениях. У людей повышается производительность труда, они становятся более стрессоустойчивыми и реже испытывают нервные потрясения, сообщили медики.

Комнатные растения могут лечить и омолаживать

Клиницисты считают, что зеленые растения в доме укрепляют иммунитет тем, что насыщают воздух кислородом и впитывают вредные вещества. В то же время они оговариваются: некоторые растения могут быть аллергенными, и приобретать каждый цветок нужно с учетом аллергический уязвимости у членов семьи.

Источник: medikforum.ru

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые домашние растения могут стать альтернативой дорогостоящей косметике, настолько велико их позитивное влияние на состояние кожи, — сообщили специалисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат Госдумы предложил продавать медовуху на стадионах России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика