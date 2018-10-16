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Подготовку территории для метро в сторону Зеленого Луга начнут в 2020 году

16.10.2018 21:51 — Разное | Партизан  
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К подготовке территории для строительства участка 3-й линии метро в направлении Зеленого Луга планируют приступить в 2020 г., сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

Он уточнил, что завершены предпроектные проработки, в ближайшее время планируется начать проектирование участка 3-й линии метро от ул. Мельникайте до пл. Бангалор с 4 станциями (пр. Победителей, пр. Машерова, В. Хоружей, пл. Бангалор).

Напомним, к строительству 3-й линии столичной подземки приступили в 2014 г. Сейчас работы идут на участке, в который входят станции «Юбилейная площадь», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода». Ввести их в эксплуатацию планируется до 2020 г.
 
 
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К подготовке территории для строительства участка 3-й линии метро в направлении Зеленого Луга планируют приступить в 2020 г., сообщил первый заместитель...
 
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