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РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы
После прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом привоз реликвий и святынь, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата, вряд ли будет возможен. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, передает РБК.
Комментируя разрыв отношений с Константинополем, он сказал: «Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви».
В церквях и монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату, хранятся, например, пояс Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы, мощи святых, а также части тернового венца Спасителя.
По словам Волкова, со святынями, которые хранят другие церкви, проблем возникнуть не должно. В частности, это касается прибытия в Россию благодатного огня, уточняет ТАСС.
Также ранее Волков уточнял, что после схизмы (в Новом завете это слово обозначает церковные распри, не касающиеся догматов — прим. «Ленты.ру») прихожане не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне в Греции. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не изменит своего решения по Украине.
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После прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом привоз реликвий и святынь, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского...
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