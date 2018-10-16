РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы

Комментируя разрыв отношений с Константинополем, он сказал: «Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви».





В церквях и монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату, хранятся, например, пояс Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы, мощи святых, а также части тернового венца Спасителя.





По словам Волкова, со святынями, которые хранят другие церкви, проблем возникнуть не должно. В частности, это касается прибытия в Россию благодатного огня, уточняет ТАСС.





Также ранее Волков уточнял, что после схизмы (в Новом завете это слово обозначает церковные распри, не касающиеся догматов — прим. «Ленты.ру») прихожане не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне в Греции. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не изменит своего решения по Украине.