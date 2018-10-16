Митрополит Иларион советует российским бизнесменам вкладываться не в Афон, а в святыни на родине

В Русской православной церкви советуют отечественным бизнесменам финансировать не Афон, а святыни России и Украины.

"Что касается наших бизнесменов, которые жертвуют на Афон, то я бы посоветовал им переключить свое внимание на российские монастыри и вкладываться туда. У нас есть свои святыни, свой Афон: Соловецкий монастырь, Валаамский монастырь, Псково-Печерский, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью Русской службе Би-Би-Си.

По его мнению, если есть желание свои средства пожертвовать на богоугодное дело, то "у нас есть не меньше святынь, а на самом деле гораздо больше, чем на Святой горе".

В минувший понедельник Московский патриархат разорвал евхаристическое общение с Константинопольской церковью в ответ на ее действия на Украине. Это означает, что духовенство и верующие РПЦ теперь не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, в юрисдикцию которого входит и Святая гора.

Между тем, посещение Афона является одним из наиболее популярных направлений паломничества россиян, которые пожертвовали в общей сложности монастырям Святой горы более 200 млн. долларов.

По словам митрополита Илариона, посещать Афон и молиться в его храмах не возбраняется и теперь, недопустимо только причастие там.

"Поехать на Афон может любой человек, имеющий греческую визу и разрешение на въезд на Афон. Молиться Богу мы можем в любом месте на земле", - сказал архиерей.