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Зря надеялись. Минское "Динамо" проиграло московскому
ХК "Динамо-Минск" потерпело седьмое поражение подряд. Во вторник вечером на своей площадке "зубры" проиграли одноклубникам из Москвы – 1:3.
После матча главный тренер белорусского клуба Горди Дуайер сказал, что игра была совершенно равной, а ее исход решила ошибка его команды в третьем периоде.
Речь идет о 55-й минуте матча, когда после гола Индрашиса счет стал 1:2. Третью шайбу гости забросили уже в пустые ворота.
Отметим также, что минчане нанесли 21 бросок по воротам соперников, москвичи – 27.
Следующий матч минское "Динамо" проведет в субботу, 20 октября, против "Сибири".
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ХК "Динамо-Минск" потерпело седьмое поражение подряд. Во вторник вечером на своей площадке "зубры" проиграли одноклубникам из Москвы – 1:3. После матча главный...
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