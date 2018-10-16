ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканский офтальмологический центр появится в Минске

16.10.2018 22:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Скоро в Минске будет построен Республиканский офтальмологический центр, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Республиканский офтальмологический центр инновационных технологий будет построен в Минске на ул. Богдановича. В столице уже определена площадка для строительства современного республиканского центра офтальмологии", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в настоящее время в Республике Беларусь назрела острая необходимость в дальнейшем развитии офтальмологической службы. За последние годы в стационарах страны увеличилось количество пролеченных пациентов с заболеваниями органа зрения с 46 тыс. в 2014 г. до 54 тыс. в 2017 г., количество лазерных операций возросло в 3,5 раза, количество хирургических офтальмологических вмешательств, включая амбулаторную хирургию, увеличилось в 2,9 раза.

"Стремительное развитие мировой офтальмологии, расширение спектра диагностических и хирургических методик обуславливают необходимость организации Республиканского офтальмологического центра инновационных технологий. Это позволит сконцентрировать и объединить технологии современной офтальмологии, уникальное дорогостоящее оборудование и научно-кадровый потенциал и накопленный опыт отечественной офтальмологии в одном месте", - отмечают в ведомстве.

В министерстве уверены: создание центра позволит оптимизировать оказание офтальмологической помощи не только взрослому, но и детскому населению, повысить доступность высокотехнологичной помощи, а также расширить спектр и объем экспорта как медицинских, так и образовательных услуг.

Заболевания органа зрения вышли на второе место среди заболеваний в детском возрасте и уверенно удерживают эту позицию. На базе Республиканского офтальмологического центра получат дальнейшее развитие внедрение современных технологий в хирургическом лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела, последствий травм органа зрения, врожденной патологии у детей.

Отметим, что организация в Беларуси ведущего офтальмологического научно-практического центра позволит решить следующие задачи: фундаментальные исследования в области офтальмологии, разработка и внедрение инновационных технологий в офтальмологии, научно-исследовательская работа и лечебно-диагностическая работа.

"Создание такого центра позволит совершенствовать оказание высокотехнологичной специализированной помощи пациентам с патологией сетчатки, в том числе экстренной помощи при отслойках сетчатки, проведение ранней диагностики патологии макулярной области, диабетической ретинопатии", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, планируется, что создание центра повысит эффективность оказания офтальмологической помощи детям и подросткам, включая улучшение диагностики, в том числе пренатальной, патологии органа зрения, а также совершенствование способов лечения рефракционных нарушений, амблиопии, врожденной катаракты и глаукомы, ретинопатии недоношенных, врожденной патологии, прогрессирующих наследственных дистрофий сетчатки и заболеваний зрительного нерва.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоро в Минске будет построен Республиканский офтальмологический центр, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси. "Республиканский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовку территории для метро в сторону Зеленого Луга начнут в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика