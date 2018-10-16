Республиканский офтальмологический центр появится в Минске

Скоро в Минске будет построен Республиканский офтальмологический центр, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Республиканский офтальмологический центр инновационных технологий будет построен в Минске на ул. Богдановича. В столице уже определена площадка для строительства современного республиканского центра офтальмологии", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в настоящее время в Республике Беларусь назрела острая необходимость в дальнейшем развитии офтальмологической службы. За последние годы в стационарах страны увеличилось количество пролеченных пациентов с заболеваниями органа зрения с 46 тыс. в 2014 г. до 54 тыс. в 2017 г., количество лазерных операций возросло в 3,5 раза, количество хирургических офтальмологических вмешательств, включая амбулаторную хирургию, увеличилось в 2,9 раза.

"Стремительное развитие мировой офтальмологии, расширение спектра диагностических и хирургических методик обуславливают необходимость организации Республиканского офтальмологического центра инновационных технологий. Это позволит сконцентрировать и объединить технологии современной офтальмологии, уникальное дорогостоящее оборудование и научно-кадровый потенциал и накопленный опыт отечественной офтальмологии в одном месте", - отмечают в ведомстве.

В министерстве уверены: создание центра позволит оптимизировать оказание офтальмологической помощи не только взрослому, но и детскому населению, повысить доступность высокотехнологичной помощи, а также расширить спектр и объем экспорта как медицинских, так и образовательных услуг.

Заболевания органа зрения вышли на второе место среди заболеваний в детском возрасте и уверенно удерживают эту позицию. На базе Республиканского офтальмологического центра получат дальнейшее развитие внедрение современных технологий в хирургическом лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела, последствий травм органа зрения, врожденной патологии у детей.

Отметим, что организация в Беларуси ведущего офтальмологического научно-практического центра позволит решить следующие задачи: фундаментальные исследования в области офтальмологии, разработка и внедрение инновационных технологий в офтальмологии, научно-исследовательская работа и лечебно-диагностическая работа.

"Создание такого центра позволит совершенствовать оказание высокотехнологичной специализированной помощи пациентам с патологией сетчатки, в том числе экстренной помощи при отслойках сетчатки, проведение ранней диагностики патологии макулярной области, диабетической ретинопатии", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, планируется, что создание центра повысит эффективность оказания офтальмологической помощи детям и подросткам, включая улучшение диагностики, в том числе пренатальной, патологии органа зрения, а также совершенствование способов лечения рефракционных нарушений, амблиопии, врожденной катаракты и глаукомы, ретинопатии недоношенных, врожденной патологии, прогрессирующих наследственных дистрофий сетчатки и заболеваний зрительного нерва.