Братья Кокорины ждут реакции потерпевших на предложение о примирении

Футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл принесли извинения потерпевшей стороне по уголовному делу о потасовках в Москве с их участием.

"Оба принесли извинения и раскаиваются в содеянном", - заявил "Интерфаксу" адвокат А.Кокорина Олег Попов после очных ставок братьев с потерпевшими по уголовному делу.

Защитник утвердительно ответил на вопрос, было ли потерпевшим предложено примирение. "Ждем соответствующей реакции", - отметил адвокат.

Во время очных ставок, добавил О.Попов, "все стороны дали показания". "Ждем соответствующие выводы следствия в ближайшее время", - добавил он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время братья находятся в статусе подозреваемых - обвинение им пока не предъявлено.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ).



В минувшую пятницу на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов - Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием А.Кокорина и П.Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.