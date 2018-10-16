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Как Румас страну разочаровал

16.10.2018 23:15 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Иногда кажется, что наши высокие политики напрочь потеряли связь с реальностью. Однако, посмотрев очередное включение из кабинета президента, понимаешь, что нет – не кажется.

— В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда, распекал президент премьер- министра Сергея Румаса за матч между сборными Беларуси и Молдовы, который завершился ничейным счетом.

Стоп! Давайте еще раз! «Распекал» «президент» «премьер-министра» «за матч» — казалось ни в какой другой стране мира эти четыре слова не могли бы оказаться в одном предложении. Сложно, например, представить, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель (которая в общем-то тоже увлекается футболом) давала указания федеральному президенту по поводу прошедшей игры. Ну, или наоборот — как там у них по протоколу?

Но даже если кто-то возразит, что глава Беларуси как-никак председатель Национального олимпийского комитета, а Сергей Румас возглавляет Белорусскую федерацию футбола (почему это так — тоже отдельная тема), это вовсе не снимает вопроса о потере чувства реальности. Они что там действительно уверены, что именно неудачная игра сборной способна разочаровать страну?

Неужели там наверху считают, что футбольные успехи Румаса — это именно то, чего ждут белорусы от своего премьер-министра? Не успехи в экономике, не рост уровня жизни, не достойные зарплаты и пенсии, а голы в ворота сборной Молдовы!

И ведь заметьте: глава Беларуси вовсе не посыпает пеплом голову от того, что обещанная им зарплата так и не перевалила за заветную тысячу, не озабочен тем, что скажет народ после очередного подорожания коммуналки и не стыдится, что коррупция проникла практически в каждую сферу. А вот игра с Молдовой — другое дело!

Так, может, все же перестать приписывать стране несуществующие страхи, а вернуться в реальность и заняться тем, чем каждый должен заниматься на своем месте.

 
 
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Иногда кажется, что наши высокие политики напрочь потеряли связь с реальностью.
 
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