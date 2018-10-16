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В Беларуси закрываются все магазины "Корона Техно"?
Иллюстрация с сайта onliner.by
«Такие слухи давно ходили, а вчера руководителю отдела пришло письмо. Все подтвердилось», — рассказал
— У нас давно ходили разговоры о скором закрытии, но на уровне руководства никакого подтверждения не было. А вчера мне позвонил коллега и рассказал, что всех собрали и объявили официально: работаем до 11 апреля. Как мне сказали, наш руководитель получил письмо с такой информацией, хотя лично я этот документ в глаза не видел. Говорят, наше место займет «5 элемент», — сообщил мужчина.
Эту информацию подтвердили и другие сотрудники магазинов на условиях анонимности, хотя подтверждающих документов предоставить пока не смогли. «Письмо на компьютере у начальника. Доступа нет. Но директор официально объявила нам об этом на пятиминутке», — объяснила еще одна работница торгового центра.
Подтверждают информацию о закрытии и представители одной из компаний-поставщиков, которая сотрудничает с «Короной Техно». Прямые конкуренты сети также в курсе неожиданных новостей.
— «Корону Техно» выкупил «5 элемент». Будет ребрендинг, — коротко рассказал один из дилеров техники.
В отделе маркетинга «Корона Техно» отвечать на вопрос о возможном закрытии отказались, не объясняя причин.
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В регионах магазины закроются уже в следующем месяце.
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