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"Самая сексуальная" байкерша погибла, разбившись на мотоцикле в Подмосковье
Ольга Петров. Фото: © Соцсети
22-летняя известная мотоблогерша Ольга Петров разбилась на своём байке на пересечении Рублёвки и Красногорского шоссе. Об этом сообщили друзья девушки в социальных сетях.
Ольга Петров. Фото: © Соцсети
Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 13 октября.
Ольга Петров. Фото: © Соцсети
— Авто пошло на поворот, а мотоцикл прямо. Мотоциклистка погибла... Очень любила свой мотоцикл и много о нём писала, — пишут пользователи Сети.
Кадры с места ДТП, где погибла 22-летняя байкерша. Фото: © ВК / МОТОМОСКВА.ДТП
В ГИБДД Московской области сообщили, что мотоциклистка набрала слишком большую скорость и не успела затормозить, чтобы избежать столкновения с иномаркой.
Кадры с места ДТП, где погибла 22-летняя байкерша. Фото: © ВК / МОТОМОСКВА.ДТП
Девушка вела свой блог в "Инстаграме". На её страничку было подписано более 60 тысяч человек. Друзья и подписчики Ольги называли её самой сексуальной и красивой байкершей.
Ольга Петров. Фото: © Соцсети
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Девушка набрала слишком большую скорость и не успела затормозить, чтобы избежать столкновения с иномаркой.
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