"Самая сексуальная" байкерша погибла, разбившись на мотоцикле в Подмосковье



Ольга Петров. Фото: © Соцсети

Ольга Петров. Фото: © Соцсети

Ольга Петров. Фото: © Соцсети

Кадры с места ДТП, где погибла 22-летняя байкерша. Фото: © ВК / МОТОМОСКВА.ДТП

Кадры с места ДТП, где погибла 22-летняя байкерша. Фото: © ВК / МОТОМОСКВА.ДТП

Ольга Петров. Фото: © Соцсети

22-летняя известная мотоблогершаразбилась на своём байке на пересечении Рублёвки и Красногорского шоссе. Об этом сообщили друзья девушки в социальных сетях.Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 13 октября.— пишут пользователи Сети.В ГИБДД Московской области сообщили, что мотоциклистка набрала слишком большую скорость и не успела затормозить, чтобы избежать столкновения с иномаркой.Девушка вела свой блог в "Инстаграме". На её страничку было подписано более 60 тысяч человек. Друзья и подписчики Ольги называли её самой сексуальной и красивой байкершей.