Пожилой пациент умер после издевательств санитаров

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Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет отмечаться 40 дней с его смерти.— пояснила она.Главврач больницытакже подтвердил, что пациент был давно выписан, а инцидент произошел 29 июня.Об издевательствах над пожилым мужчиной в лечебном учреждении стало известно ранее 16 октября. В сеть попало видео, на котором санитар бросал в пациента тапками, а потом пнул ногой, а его коллеги смеялись над происходящим.