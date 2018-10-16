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Пожилой пациент умер после издевательств санитаров

16.10.2018 23:03 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Пожилой пациент психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, над которым издевались санитары, умер. Об этом пишет портал «MagCity74».

Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет отмечаться 40 дней с его смерти. «Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал», — пояснила она.

Главврач больницы Александр Беликов также подтвердил, что пациент был давно выписан, а инцидент произошел 29 июня.

Об издевательствах над пожилым мужчиной в лечебном учреждении стало известно ранее 16 октября. В сеть попало видео, на котором санитар бросал в пациента тапками, а потом пнул ногой, а его коллеги смеялись над происходящим.

 
 
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Пожилой пациент психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, над которым издевались санитары, умер.
 
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