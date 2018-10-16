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В Уфе найден труп мужчины с ампутированными ногами
Фото из открытых источников
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», тело нашли прохожие по улице Гвардейской.
По данному факту СК по Башкирии начал проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Накануне вечером в уфимском микрорайоне Черниковка обнаружили труп мужчины с ампутированными ногами.
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