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Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет

16.10.2018 22:36 — Разное | UDF  
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Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
На странице фан-группы Гарри и Лизы Галкиных в социальной сети Instagram появилась любопытная фотография Примадонны. Судя по всему, кадр был сделан минувшим летом в Европе, где отдыхала артистка. Поклонники обсуждают вид певицы.

Алле свет Пугачевой в апреле будущего года исполнится 70 лет. Но выглядит она так свежо и юно, какой не была даже в юности. Отличная фигура, идеальный макияж – словом, почти по Чехову: "...хоть сейчас девочку 15-летнюю играй".

На пенсии она наконец-то ушла от набивших оскомину бесформенных балахонов и стала одеваться креативно, модно, по-молодежному. Во многом, конечно, это заслуга стилиста Алишера, который то в носочки артистку обрядит, то в кожаную косуху.

А на этом снимке на последнюю народную артистку Советского Союза надета легкая белая блуза и искусственно состаренные джинсы с дырками. В таком виде ее увидел весь свет!

Официально эта модель называется Rippied Jeans – многие известные марки индустрии денима делают акцент именно на рванье. Хотя изначально такой стиль появился в 70-х у хиппи и панков, у которых просто не было денег на новые штаны. Бунтари всех мастей демонстративно носили рваные вещи и своим вызывающим видом словно бы кричали обществу: "Смотрите все: я могу одеваться так, как вам не дозволено". Позже рваные джинсы стали стоить дороже целых. И дизайнеры дают этому явлению объяснение – мол, джинсы нельзя просто взять и аккуратно порвать, надо сделать надрывы в определенных местах.


Помимо декоративной функции, разрывы на джинсах играют другую роль – приоткрывают небольшие участки тела, а это добавляет образу сексуальности. Ведь знатной кокетке и чаровнице Пугачевой, несмотря на пенсионный возраст, до сих пор хочется соблазнять своими ножками. Алла Борисовна пояснила:

"Выгляжу я для своих лет неплохо. Я похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".

 
 
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На странице фан-группы Гарри и Лизы Галкиных в социальной сети Instagram появилась любопытная фотография Примадонны.
 
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